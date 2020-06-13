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أبو شقة: المصريون في حاجة إلى الدعم المعنوي لتجاوز أزمة كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 02:18 م
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد
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فرح علاء الخولي
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن أزمة فيروس كورونا التي يتعرض لها العالم كله، تعد واحدة من الأزمات التي يصعب حلها، لأنه لا  يوجد حتى الآن علاج نستطيع محاربته به.

وتابع المستشار بهاء أبو شقة، في حواره  لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أننا في تلك الأزمة نحتاج إلى كثير من الرسائل والدعم المعنوي لأنه يفوق بكثير الدعم المادي، مناشدا الشعب الذي يتميز بكرمه ومجاملاته التي ليس لها حدود أن يتكاتف في تلك الأزمة.

وأضاف أبو شقة، أنه من الصعب في تلك الفترة أن نستطيع التنبؤ بما سيحدث أو بمجريات الأمور لأننا أمام عدو مجهول.

وأشار إلى أنه يتفق ويدعم إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، والحزب بأكمله يقف ويتكاتف مع أي قرار في مصلحة الأمن الوطني المصري والقومي.
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