لرفع الروح المعنوية.. رقص وفرحة وتصفيق داخل مستشفيات العزل بمصر.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمريض بفيروس كورونا من داخل مستشفيات العزل في مصر يرقص مع أحد الممرضين.











ويظهر في الفيديو ذلك المريض وهو يرقص بالعصا في محاولة من الممرض لتخفيف حدة الألم عنه، حيث كانت تبدو علامات السعادة جلية على وجهه.











وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الفيديو، وتمنوا شفاء كل مصابي كورونا وعودة الحياة لطبيعتها بسرعة في مصر وأن ينتهي ذلك الكابوس في أقرب وقت ممكن.











يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.