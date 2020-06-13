نائب رئيس الغد للمشروعات التنموية: خطة الحكومة في عودة الحياة لطبيعتها أثبتت قدرتها على مواجهة كورونا

أكد المهندس خالد جمال الدين نائب رئيس حزب الغد للمشروعات التنموية، وأمين عام الحزب بالجيزة دعمه لقرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تجاه مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم.





وقال جمال الدين، في بيانا له اليوم، إن خطة الحكومة في عودة الحياة لطبيعتها وبدئها بالسياحة الداخلية، يثبت قادرتها على مواجهة كوفيد-19، لافتا إلى أن الدولة مسيطرة على الوضع حتى الآن.





وأضاف نائب رئيس حزب الغد، أن الوضع الاقتصادي على الرغم مما لحق به من أضرار إلا أن الدولة نجحت في العبور من الأزمة بسلام، وأن العاملين في احتياج للعودة إلى العمل والقطاعات تحتاج إلى تدوير عجلة الإنتاج مرة أخرى للنهوض بالاقتصاد، وذلك في إطار أخذ كل الاحتياطات الاحترازية.





وأشار أمين عام حزب الغد بالجيزة، إلى أن قرار رئيس الوزراء بعودة الطيران الداخلي وعودة فتح بعض المساجد الكبيرة في بعض المحافظات، تمهيدا للتأقلم مع المرض وضرورة الالتزام بالتعليمات والنصائح الوقائية التى أقرتها الحكومة.