AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

7 أطنان مخلفات.. مبادرة لتنظيف قاع البحر بشرم الشيخ..فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 02:18 م
سواحل
سواحل
Advertisements
شيرين عادل
قال تامر دعوة  صاحب مبادرة لتنظيف قاع البحر بمدينة دهب: إن أعضاء المبادرة استغلوا فكرة توقف الطيران والسياحة بالمدينة وقررا استخراج المخلفات من قاع البحر.

وأوضح دعوة وهو أحد الغطاسين بمدينة دهب ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية ten، أن أعضاء المبادرة نجحوا في استخراج 7 أطنان مخلفات من قاع البحر فى دهب .

وأشار تامر دعوة  إلى أن المبادرة قامت على فكرة تنظيف قاع البحر ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى للترويج للسياحة المصرية.

واوضح تامر دعوة، أن أعضاء المبادرة لم يكونوا متوقعين تقديم هذا الكم من كافة سبل الدعم من محافظة شرم الشيخ، إضافة إلى الجهات المعنية.

وتابع  تامر دعوة  أحد الغطاسين بدهب، أن أعضاء المبادرة استعانوا أيضا بوزراة الصحة والسياحة وحماية السواحل لتأمين المبادرة خاصة فى ظل ظروف تفشى كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحر يتنفس.. حملة في أعماق دهب للتخلص من شباك الصيد العالقة

انطلاق مبادرة The clean blue بمدينة شرم الشيخ لتنظيف قاع البحر

حفاظا على البيئة البحرية.. إطلاق مبادرة the clean blue بشرم الشيخ

استغلالا لفترة توقف السياحة.. حملة فى شرم الشيخ لتنظيف قاع البحر.. شاهد

خلي البحر يتنفس..غواصو دهب ينظفون القاع استعدادا لعودة السياحة..فيديو

ترشيحاتنا

احذر احتضان القطط والكلاب.. أداة خطيرة لنقل فيروس كورونا

بعد توقف حركة الركاب..النقل: رحلات بحرية لنقل المصريين العائدين من السعودية

سيناريو متوقع.. أحمد شوبير: استخدام التصويت لحسم مصير بطولة الدوري بالإلغاء

قائمة أسعار شيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra الجديدة في مصر .. صور

لتلبية احتياجاتها.. السكة الحديد تعلن إنتاج دروع الوجه للوقاية من كورونا.. صور

الأرصاد تزف بشرى سارة: انخفاض في درجات الحرارة خلال 48 ساعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى البحر.. أمل حجازى بإطلالة كاجوال تكشف جمالها.. شاهد

قائمة أسعار شيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra الجديدة في مصر .. صور

بعد نشر صورها الجديدة.. متابعات نوال الزغبي يتساءلن عن خضوعها لعمليات تجميل