7 أطنان مخلفات.. مبادرة لتنظيف قاع البحر بشرم الشيخ..فيديو

قال تامر دعوة صاحب مبادرة لتنظيف قاع البحر بمدينة دهب: إن أعضاء المبادرة استغلوا فكرة توقف الطيران والسياحة بالمدينة وقررا استخراج المخلفات من قاع البحر.





وأوضح دعوة وهو أحد الغطاسين بمدينة دهب ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية ten، أن أعضاء المبادرة نجحوا في استخراج 7 أطنان مخلفات من قاع البحر فى دهب .





وأشار تامر دعوة إلى أن المبادرة قامت على فكرة تنظيف قاع البحر ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى للترويج للسياحة المصرية.





واوضح تامر دعوة، أن أعضاء المبادرة لم يكونوا متوقعين تقديم هذا الكم من كافة سبل الدعم من محافظة شرم الشيخ، إضافة إلى الجهات المعنية.



