مشروع الصرف الصحي تعطل والأحواض امتلأت .. كارثة بيئية تهدد قرية الغريزات بسوهاج

كارثة بيئية تحدث بمحافظة سوهاج بعد أن خرجت مياه الصرف الصحي من أحواض المعالجة المتوقفة عن العمل ولم يتم تسليمها حتى الآن الي شركة مياه الشرب والصرف الصحي.





اشتكى القارئ شريف الزهيري من الإهمال ووجه سؤالا لماذا لم يتم حتي الان تشغيل محطات معالجة المياه ؟ وأين المسئولون مما يحدث من امتلاء الاحواض وخروج المياه الي القري.





واضاف الزهيري أحد سكان القرية ان ملايين الجنيهات تم صرفها علي محطات معالجة المياه بقرية الغريزات مركز المراغة التي توقف عن العمل لتمتلئ الاحواض وتخرج الي القري مهددة بكارثة بيئية.





وعبر عدد من الاهالي عن خوفهم وقلقهم مما يحدث وقالوا ان المياه أصبحت قريبة من الوصول الي بيوتنا ان لم تتدخل أجهزة المحافظة وتشغيل المشروع .



