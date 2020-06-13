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محافظات

بورسعيد تواصل أعمال التطهير بجميع أحياء المحافظة

السبت 13/يونيو/2020 - 03:26 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أعلن للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار حملات التطهير والتطهير بصفة يومية بجميع احياء المحافظة وذلك علي مدار اليوم مع تكثيفها خلال وقت الحظر بالفترة المسائية ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية والمرافق العامة والمستشفيات بالمحافظة حرصًا على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" . 

وشدد محافظ بورسعيد على استمرار أعمال التطهير والتعقيم من خلال الاطقم الفنية المدربة لهذا الغرض. 

وجدد محافظ بورسعيد  مناشدته للمواطنين بالبعد عن اماكن التجمعات والازدحام وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية والوقائية.
بورسعيد تواصل أعمال التطهير بجميع أحياء المحافظة
بورسعيد تواصل أعمال التطهير بجميع أحياء المحافظة
بورسعيد تواصل أعمال التطهير بجميع أحياء المحافظة
بورسعيد تواصل أعمال التطهير بجميع أحياء المحافظة
بورسعيد تواصل أعمال التطهير بجميع أحياء المحافظة
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