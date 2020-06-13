تقرير برلماني يطالب بزيادة المخصصات المالية لدعم البحث العلمي في مواجهة كورونا

أكد تقرير برلماني صادر من مجلس النواب على ضرورة النهوض بالبحوث العلمية وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة له ، خاصة في ظل عدم التوصل حتى الان للقاح للتعامل مع الفيروس المستجد ، مشيرا إلى ان تطوير الابحاث لا يجب ان يقتصر فقط على مجال الصحة بل يمتد ليشمل مجالات الصناعة و الزراعة وسائر القطاعات الاخرى .





وقال التقرير إن الاوان للنظر بعين من الاعتبار الي ضرورة زيادة الانفاق الحكومي مقارنة بالناتج القومي الاجمالي على مجالات البحث العلمي بما يتفق مع المعدلات العالمية في ضوء ما قضت به الفقرة الاولي من المادة 23 من دستور 2014.





وأوصى التقرير بضرورة ان تقوم الحكومة بتطوير و تحديث التشريعات و النظم الحاكمة لأنشطة البحث العلمي و التنمية التكنولوجية بما يحقق التنمية المستدامة في كافة المجالات و القطاعات الحيوية بالمجتمع.





و اوصى التقرير أيضا بتوفير و دعم الموارد و الامكانيات المالية و المادية و المعلوماتية و البشرية اللازمة للنهوض بمراكز و معاهد و البحث العلمي و كذلك توجيه البحوث و الدراسات الاساسية و التطبيقية للموضوعات ذات الاولوية التي تخدم اهداف التنمية المستدامة ، وشملت التوصيات ايضا تنمية الوعي لدي المواطينن بأهمية البحث العلمي كنمط حياة و ترويج الثقافة العلمية لدي الطلاب فى المدارس.





و شملت التوصيات ايضا ضرورة إعادة النظر في طريقة تنظيم الجوائز العلمية و المكافات التشجيعية و غير ذلك من وسائل التشجيع المادية و الادبية التي تمنح للعاملين في ميادين البحث العلمي بما يحقق التنافسية في مجال الابتكار و التميز.





وشدد التقرير على ضرورة إعداد جيل من الباحثين الذين يتميزون بالتعمق العلمي المطلوب و الخبرة اللازمة ليكونوا قادرين على حل المشاكل التعليمية التكنولوجية و تنظيم و تنسيق و تبادل البحوث و الخدمات الفنية مع الجامعات و الجهات القائمة على شئون البحث العلمي في الدولة بما يحقق الترابط و التكامل مع أهداف التنمية العلمية والتكنولوجية " .