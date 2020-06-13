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سرحت 20% منهم.. باحث سياسي: عزلة قطر دفعتها لاتخاذ قرارات غير إنسانية بتسريح العمالة

السبت 13/يونيو/2020 - 03:40 م
قطر
قطر
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هاجر إبراهيم
قال عبد الله الجنيد، الباحث السياسي، إن قطر منذ حوالى ثلاث سنوات وهى تعانى من انحسار فى حجم التدفقات نتيجة خساراتها العديدة من الموارد وانتهاء العقود طويلة الأمد مع مستوردين كبار مثل دول جنوب شرق آسيا.


وأضاف "الجنيد"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أوجه الإنفاق الخارجى التى حددتها قطر كانت فى جهات غير استثمارية أو تمويل القطاعات الصناعية والتجارية فى قطر.


وأشار إلى أن مقاطعة قطر أنتجت واقعا آخر، وهو عملية افتعال صورة صحية بواقع سوق المال القطرية، وذلك من خلال ضخ الكثير من الأموال فى عملية إعطاء صورة غير واقعية لحركة السوق المال القطرية لتظهر ثقة وطنية فى ذلك السوق وليست حقيقية، وإنما مفتعلة.


وأكد أن قطر تعاملت مع كورونا بشكل مكابر وأصرت على أنها تمكنت من إدارة تلك الأزمة، إلا أنه خلال منتصف مايو إلى يونيو رأي العالم أن الأمر تحول تماما.


وأفاد بأن عزلة قطر دفعتها لاتخاذ قرارات غير إنسانية داخليا بتسريح العمالة، وهو ما ظهر من خلال الإستغناء عن 20% منهم فى قطاع الطيران المدنى والخطوط الجوية القطرية.
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