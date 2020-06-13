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برلمان

طلب إحاطة لوضع خطة عاجلة لحماية دور رعاية المسنين من كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 03:42 م
دور المسنين
دور المسنين
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فريدة محمد
توجهت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي حول خطة الوزارة لحماية دور رعاية المسنين من خطر فيروس "كورونا" المستجد، بعد أن ضرب إحدى دور الرعاية في مدينة 6 أكتوبر.


وقالت "فهيم"، في طلبها اليوم، السبت، إن واقعة إصابة عدد من كبار السن داخل دار مسنين، تدق ناقوس الخطر، وتدفعنا للتحرك العاجل لحماية دور المسنين في المحافظات من خلال خطة واضحة، لا سيما أن تقارير منظمة الصحة العالمية والأبحاث الطبية العلمية تشير إلى أن كبار السن هم الأكثر عُرضة للإصابة بالفيروس، نتيجة نقص المناعة ومنهم أصحاب أمراض مزمنة.


وطالبت بسرعة التحرك العاجل من وزارة التضامن الاجتماعي وتكثيف الجهود والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية دور المسنين في مختلف المحافظات، من إجراء عمليات تطهير وتعقيم بصفة دورية، وإصدار قرارات بمنع الاختلاط مؤقتًا، ووقف الزيارات، حفاظًا على صحتهم من العدوى.


كما أكدت أهمية عقد دورات توعوية لهم، تتضمن حزمة من النصائح والإرشادات، وكيفية تجنب الإصابة بالفيروس، فضلًا عن توفير طبيب مقيم داخل دور رعاية المسنين، للتعامل مع أي حالات طارئة وتوفير الرعاية لها.
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