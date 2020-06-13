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محافظات

مجلس مدينة القصير: حملات نظافة لإزالة المخلفات بمنطقة سوق الخضار

السبت 13/يونيو/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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ابراهيم جادالله

وجه اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف المناطق بالمدينة، وذلك لظهورها بالمظهر الحضارى، حيث قامت شركة النظافة بالمدينة ، برفع القمامة والمخلفات بالمناطق المجاورة لميدان النساجون، كما واصلت الشركة أعمالها بنظافة سوق الخضار والشوارع المؤدية له، وذلك تحت اشراف قسم البيئة والنظافة بالوحدة المحلية.

 

وشدد رئيس المدينة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة النظافة بشكل دوري حتي لا يتم تراكم للمخلفات، مؤكدًاخلال جولاته الميدانية بشوارع وأحياء المدينة بضرورة انجاز الاعمال ورصد اى تجمعات للقمامة ورفعها على الفور.

 

كان تفقد اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، بالبحر الأحمر، الشاطئ العام للمدينة، وذلك فى إطار الجولات الميدانية بكافة مواقع المدينة، وبحث مع مديرى الإدارات المعنية المرافقين له، كيفية الاستغلال الأمثل للشاطئ ومدى الاستفادة منه، مؤكدا أنه يعد إحدى الشواطئ الهامة، ومزارا لجميع الوافدين من المحافظات المجاورة.

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وأشار رئيس مدينة القصير، إلى أن المدينة يتواجد بها أماكن هامة تجعلها متميزة بين المدن، موضحا أنها مدينة تاريخية وسياحية وتحمل آثار متنوعة، وشدد على نظافة الشاطىء والمنطقة بأكملها، ووضع آليات للعمل الجاد، وتوفير كافة الخدمات.

وأشاد رئيس المدينة بدور رجال الشرطة فى تأمين شواطئ المدينة وتطبيق قرار الغلق الصادر من رئاسة الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 

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