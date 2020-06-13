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فن

مسلسل مصرى فلسطينى عن قصة حياة ياسر عرفات.. قريبا

السبت 13/يونيو/2020 - 03:51 م
ياسر عرفات
ياسر عرفات
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أحمد إبراهيم
يقوم المؤلف الفلسطينى محمود فهد ، بكتابة مسلسل يرصد حياة الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات ، والذى يرصد من خلاله ايضا معانات المجتمع الفلسطينى مع قوات الاحتلال. 

وكشف محمود ، فى تصريحات صحفية عن بعض تفاصيل حياة الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات  ، ولعل من ابرزها مواقفه الإنسانية والجوانب الاجتماعية بالإضافة إلى حياته البسيطة مع أسرته. 

أقرا ايضا 

واضاف فهد قائلا : المسلسل انتاج مصرى فلسطينى مشترك ومازال العمل تحت قيد التحضيرات و التجهيزات لاختيار الابطال او المخرج ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة فى العام المقبل. 
 
وأوضح فهد قائلا : أن المسلسل لا ينتمي لسلسلة المسلسلات الوثائقية التي توثق للأحداث فقط؛ بل أن المسلسل ينتمي لسلسلة المسلسلات الدرامية الاجتماعية التي ترصد حياة الأشخاص من الصغر حتى وفاته.
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