مسلسل مصرى فلسطينى عن قصة حياة ياسر عرفات.. قريبا

يقوم المؤلف الفلسطينى محمود فهد ، بكتابة مسلسل يرصد حياة الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات ، والذى يرصد من خلاله ايضا معانات المجتمع الفلسطينى مع قوات الاحتلال.
وكشف محمود ، فى تصريحات صحفية عن بعض تفاصيل حياة الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات ، ولعل من ابرزها مواقفه الإنسانية والجوانب الاجتماعية بالإضافة إلى حياته البسيطة مع أسرته.
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واضاف فهد قائلا : المسلسل انتاج مصرى فلسطينى مشترك ومازال العمل تحت قيد التحضيرات و التجهيزات لاختيار الابطال او المخرج ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة فى العام المقبل.
وأوضح فهد قائلا : أن المسلسل لا ينتمي لسلسلة المسلسلات الوثائقية التي توثق للأحداث فقط؛ بل أن المسلسل ينتمي لسلسلة المسلسلات الدرامية الاجتماعية التي ترصد حياة الأشخاص من الصغر حتى وفاته.