مسلسل مصرى فلسطينى عن قصة حياة ياسر عرفات.. قريبا





وكشف محمود ، فى تصريحات صحفية عن بعض تفاصيل حياة الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات ، ولعل من ابرزها مواقفه الإنسانية والجوانب الاجتماعية بالإضافة إلى حياته البسيطة مع أسرته.





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واضاف فهد قائلا : المسلسل انتاج مصرى فلسطينى مشترك ومازال العمل تحت قيد التحضيرات و التجهيزات لاختيار الابطال او المخرج ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة فى العام المقبل.

وأوضح فهد قائلا : أن المسلسل لا ينتمي لسلسلة المسلسلات الوثائقية التي توثق للأحداث فقط؛ بل أن المسلسل ينتمي لسلسلة المسلسلات الدرامية الاجتماعية التي ترصد حياة الأشخاص من الصغر حتى وفاته.

يقوم المؤلف الفلسطينى محمود فهد ، بكتابة مسلسل يرصد حياة الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات ، والذى يرصد من خلاله ايضا معانات المجتمع الفلسطينى مع قوات الاحتلال.