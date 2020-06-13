بعد أعمال العنف والتخريب.. سعد الحريري في جولة وسط بيروت.. صور

أجرى رئيس الوزراء السابق سعد الحريري ، جولة وسط العاصمة بيروت بعد ظهر اليوم، السبت، لتفقد آثار التخريب التي خلفتها أعمال العنف التي تزامنت مع اندلاع المظاهرات أمس، الجمعة، حيث دمر محتجون محلات ومؤسسات وأبنية تعرضت للاعتداء والحرق والتخريب.









وشاهد الحريري حجم الضرر الذي أحدثه المخربون ممن وصفهم بأنهم جماعة مندسة وسط المتظاهرين.









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وتحدث رئيس الحكومة اللبناني السابق إلى اللبنانيين المتواجدين في موقع الأعمال التخريبية وسط بيروت واستمع إلى شكواهم ومدى استيائهم.









وأبدى الحريري أسفه وتنديده للاعتداءات على المحال والأبنية والمصارف التي تستهدف بيروت.









وتوجه الحريري بعد جولته في بيروت إلى ضريح والده رفيق الحريري والواقع بجوار مسجد محمد الأمين، حيث قرأ الفاتحة لروحه.



