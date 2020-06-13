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محافظات

إزالة 3 أبراج ببني مزار وأدوار مخالفة بعمارة بحي وسط المنيا

السبت 13/يونيو/2020 - 05:05 م
ازالة البناء المخالف
ازالة البناء المخالف
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ايمن رياض
وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار الوحدات المحلية للمراكز والمدن، في تنفيذ حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وتنفيذا لتكليفات محافظ المنيا، قاد اليوم المهندس محمد النجار، سكرتير عام محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز بني مزار، حيث يجري إزالة 3 أبراج مخالفة.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تنفيذ أعمال الإزالات، حيث تابع العقيد محمد صلاح رئيس المركز أعمال إزالة عدد من الأدوار المخالفة بأحد الأبراج بالشارع الجديد بحي وسط المدينة .

شدد المحافظ، على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادات السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات أدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.
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