إزالة 3 أبراج ببني مزار وأدوار مخالفة بعمارة بحي وسط المنيا

وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، باستمرار الوحدات المحلية للمراكز والمدن، في تنفيذ حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





اقرأ أيضاً:









وتنفيذا لتكليفات محافظ المنيا، قاد اليوم المهندس محمد النجار، سكرتير عام محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز بني مزار، حيث يجري إزالة 3 أبراج مخالفة.





كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تنفيذ أعمال الإزالات، حيث تابع العقيد محمد صلاح رئيس المركز أعمال إزالة عدد من الأدوار المخالفة بأحد الأبراج بالشارع الجديد بحي وسط المدينة .



