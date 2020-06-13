استمرار أعمال تطهير المصالح وأماكن التجمعات في سوهاج

أعلنت محافظ سوهاج عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشان اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بأعمال التطهير والتعقيم لمداخل ومخارج المدينة، وشوارع " التحرير، والجمهورية، وشارع المركز، والمرسى السياحي، وشارع مجلس المدينة من الناحيه الشرقية والغريبة، وحارة تقسيم الملعب، وشارع ٢٦ يوليو، وكذلك تطهير وحدة الإطفاء، والإدارة التعليمية بالبلينا، وشوارع المساكن الشعبية، وشارع المنشية، ومبنى التأمين الصحي، وشارع الشونة، وميدان الشهيد، وشارع جسر أبو فرج، والمركز الحضري، وشارع السكة الحديد، وشارع المنطقة الصناعية، ومزلقان السكة الحديد.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج أعمال التعقيم والتطهير اليومية، حيث تم رش وتعقيم شوارع قرية روافع القصير، والشوارع والمنازل بعرابة ابو دهب، وشوارع نجع العمرات، ونجع حمد، ونجع النوبي، وشملت أعمال التعقيم والتطهير قرية جزيرة شندويل، وقرية تونس.

واستمر حي شرق سوهاج في أعمال تطهير الشوارع ومداخل العمارات والمباني والمنشآت الحيوية في شوارع "الشايب، ١٦ الجديد، الشهيد يوسف محمد إبراهيم"، ومبنى شرطة النجدة، البنك الأهلي، مقر لجنة زكاة دار الحبيب، ومسجد الزهراء"

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