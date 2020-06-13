استمرار أعمال تطهير المصالح وأماكن التجمعات في سوهاج

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بأعمال التطهير والتعقيم لمداخل ومخارج المدينة، وشوارع " التحرير، والجمهورية، وشارع المركز، والمرسى السياحي، وشارع مجلس المدينة من الناحيه الشرقية والغريبة، وحارة تقسيم الملعب، وشارع ٢٦ يوليو، وكذلك تطهير وحدة الإطفاء، والإدارة التعليمية بالبلينا، وشوارع المساكن الشعبية، وشارع المنشية، ومبنى التأمين الصحي، وشارع الشونة، وميدان الشهيد، وشارع جسر أبو فرج، والمركز الحضري، وشارع السكة الحديد، وشارع المنطقة الصناعية، ومزلقان السكة الحديد.
وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج أعمال التعقيم والتطهير اليومية، حيث تم رش وتعقيم شوارع قرية روافع القصير، والشوارع والمنازل بعرابة ابو دهب، وشوارع نجع العمرات، ونجع حمد، ونجع النوبي، وشملت أعمال التعقيم والتطهير قرية جزيرة شندويل، وقرية تونس.
واستمر حي شرق سوهاج في أعمال تطهير الشوارع ومداخل العمارات والمباني والمنشآت الحيوية في شوارع "الشايب، ١٦ الجديد، الشهيد يوسف محمد إبراهيم"، ومبنى شرطة النجدة، البنك الأهلي، مقر لجنة زكاة دار الحبيب، ومسجد الزهراء"
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