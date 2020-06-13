خلافات النجوم مع السوشيال ميديا.. شريف منير يقرر رفع دعوى قضائية على المتجاوزين.. وإنجي وجدان تهدد باتخاذ إجراءات قانونية

يحرص نجوم الفن على التواصل مع معجبيهم على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر، فيس بوك، وانستجرام" وغيرها من خلال المشاركة بصور من أحدث أعمالهم، أو ذكرياتهم أو حتى حياتهم الشخصية، لكن بعض تلك المنشورات تتحول لـ "خناقة" بسبب تعدي المعجب على الفنان أو حتى لمجرد انتقاده.
وأصبح الأمر أكثر تطورًا حيث قرّر عدد من النجوم رفع دعوى قضائية ضد من يتجاوز بحقهم من المتابعين عبر السوشيال ميديا ولعل من ابرزهم الفنان شريف منير والفنانة إنجى وجدان.
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ونرصد النجوم الذين هددوا متابعيهم برفع دعوى قضائية على المسيئين لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
- شريف منير :
تعرض الفنان شريف منير لإساءات من بعض المتابعين بتعبيرات جارحة بعد نشره صورة لابنتيه كاميليا وفريدة الأمر الذي اضطره لحذفها ثم إعادة نشرها من جديد.
وجه أحد المتابعين تعبيرات خارجة للفتاتين، في تعليقه على الصورة، فانفعل شريف منير وأقسم بمقاضاته، كاتبًا: "عملت سكرين شوت لتعليقك.. وبكرا محضر في مباحث الإنترنت، ولو وطيت تبوس جزمتي مش هسامحك.. وهسجنك والأيام بيننا.. هخليك عبرة لكل السفلة اللي زيك.. وحياة أمك لاحبسك وصورتك هتنزل متكلبش".
وحاول بعض المتابعين تهدئة منير وألا يلتفت لمثل هؤلاء المسيئين، فأجاب: "يبقا يدخل الأحداث مش هسامح أي حد من النهاردة.. لازم يتربى، وممكن يكون شخص كبير وحاطط صورة ابنه أو أخوه.. هيبان في استدعائه للمباحث".
- انجى وجدان :
علقت الفنانة إنجي وجدان على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بدفع 250 ألف جنيه والحجب عقوبة استخدام ألفاظ تحمل سبًا وقذفًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتبت إنجي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلة: "الله حلو الكلام ده.. أنا شكلي هبدأ أعمل كده واخد إجراءات قانونية من هنا ورايح لأي حد هيشتمني".
- عبير صبرى :
كان هناك بعض النجوم يعتمدون على رد الاساءة من خلال الدخول فى مشادة كلامية مع متابعيه ولعل من ابرزهم عبير صبرى والتى تعدت لفظيا على أحد متابعيها، بعد نشرها صورة وهي تتناول "التوت" في لندن، فعلقت إحدى متابعاتها، "شفايف حمار دي مش شفايف بني آدمين".
لترد عليها عبير، "بس ياحمارة.. يا حيوانة يا سليلة البهايم ياللي عاملة أكونت فيك علشان تشتمي اللي غيرانة منها يا معوقة ياغيورة يامسكينة".
- أحمد فهمي
تتخذ انفعالات السوشيال ميديا الخاصة بأحمد فهمي طابع "العنف"، خاصة بعد إعلان خطوبته على الفنانة هنا الزاهد، حيث علق بعض المتابعين الرافضين لتلك العلاقة، فكان رد أحمد فيه "حدة"، وطالبة الجمهور بالتحكم في انفعالاته.
ومن "الخناقات" عندما علق أحد المتابعين على فستان "هنا"، فرد "فهمي" متعرفش تمشي جنبه"، لدرجة إن هنا هددت خطيبها "بالبلوك" إذا لم يتمالك أعصابه مع معجبيها.