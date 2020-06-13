خلافات النجوم مع السوشيال ميديا.. شريف منير يقرر رفع دعوى قضائية على المتجاوزين.. وإنجي وجدان تهدد باتخاذ إجراءات قانونية

يحرص نجوم الفن على التواصل مع معجبيهم على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر، فيس بوك، وانستجرام" وغيرها من خلال المشاركة بصور من أحدث أعمالهم، أو ذكرياتهم أو حتى حياتهم الشخصية، لكن بعض تلك المنشورات تتحول لـ "خناقة" بسبب تعدي المعجب على الفنان أو حتى لمجرد انتقاده.

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ونرصد النجوم الذين هددوا متابعيهم برفع دعوى قضائية على المسيئين لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- شريف منير :

وجه أحد المتابعين تعبيرات خارجة للفتاتين، في تعليقه على الصورة، فانفعل شريف منير وأقسم بمقاضاته، كاتبًا: "عملت سكرين شوت لتعليقك.. وبكرا محضر في مباحث الإنترنت، ولو وطيت تبوس جزمتي مش هسامحك.. وهسجنك والأيام بيننا.. هخليك عبرة لكل السفلة اللي زيك.. وحياة أمك لاحبسك وصورتك هتنزل متكلبش".





وحاول بعض المتابعين تهدئة منير وألا يلتفت لمثل هؤلاء المسيئين، فأجاب: "يبقا يدخل الأحداث مش هسامح أي حد من النهاردة.. لازم يتربى، وممكن يكون شخص كبير وحاطط صورة ابنه أو أخوه.. هيبان في استدعائه للمباحث".



