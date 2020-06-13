AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

آداب الفيوم: تأجيل امتحانات طلاب الفرق النهائية المصابين بكورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 05:05 م
كلية الاداب
كلية الاداب
Advertisements
قسم المحافظات
وافق مجلس كلية الآداب جامعة الفيوم على تفويض عميد الكلية الدكتور أحمد محمد عبد السلام بالموافقة على تأجيل امتحانات طلاب الفرق النهاية المصابين بـ«كورونا» للدور الثانى، على أن يحصلوا على الدرجة الكاملة بشرط تقديم تقرير طبى يفيد بإصابتهم بالفيروس وخضوعهم للحجر أو العزل الصحى.

إقرأ أيضا: 
أكد دكتور أحمد عبد السلام أن الكلية ستدير الامتحانات فى ظروف صعبة جدا، وقرار عقد امتحانات الفرق النهاية فى هذه الظروف الاستثنائية التى نعيشها بسبب فيروس كورونا، هو قرار سيادى وليس قرارا منفردًا، موضحا أن الكلية لن تجبر الطلاب على دخول الامتحان هذا العام، ومن أراد التأجيل للعام المقبل سيحصل على الفرصة كاملة.

وأضاف أنه تم دراسة كافة المقترحات والمطالب التى تم طرحها على وسائل التواصل الاجتماعى خلال الفترة الأخيرة باهتمام بالغ، وتم دراسة كافة البدائل، والكلية حريصة على توفير أقصى قدر ممكن من التعقيم والتأمين لجميع لجان الامتحانات النهائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس تعليم البرلمان يعلق على بدائل إلغاء امتحانات الترم التاني بالجامعات

رابعة طب تناشد الأعلى للجامعات اعتبارها سنة نقل.. وعضو بالمجلس يرد

عميد آداب عين شمس يوضح آلية سير امتحانات طلاب الدراسات العليا

اتحاد طلاب آداب حلوان يوجه نصيحة لطلاب الفرق النهائية

آداب الفيوم تحذر من شراء الأبحاث من المكتبات وتتوعد المخالفين

رئيس اتحاد آداب عين شمس: نتمنى أن يكون دخول امتحانات الفرق النهائية اختياريا هذا العام

ترشيحاتنا

أخواتي.. أحمد الشامي ينشر صورة نادرة لفريق واما

قبل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.. عضو نادى النصر يكشف حقيقة ضغوط هانى أبو ريدة وأحمد مجاهد

وسط ترقب قرار بإلغاء موسم الحج .. تداعيات كورونا تطيح بآمال شركات السياحة

دولتان أوروبيتان لم تتجاوزا ذروة فيروس كورونا .. تعرف عليهما

أخبار الرياضة.. الزمالك يجدد عقد كارتيرون رسميا..مصدر بالجبلاية: لا نية لإلغاء الدوري.. معلول يحسم مصيره مع الأهلي

فى ذكرى ميلاد إكرام عزو..سر اعتزالها الفن ومعاناتها من زيادة كهرباء القلب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل خضعت لعملية تجميل.. 10 صور تكشف تغير ملامح نوال الزغبي

بـ فلتر غريب .. زينة تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة على السوشيال ميديا

أمراض شديدة.. هل ينصح بارتداء الأطفال للكمامات