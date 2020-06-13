آداب الفيوم: تأجيل امتحانات طلاب الفرق النهائية المصابين بكورونا

وافق مجلس كلية الآداب جامعة الفيوم على تفويض عميد الكلية الدكتور أحمد محمد عبد السلام بالموافقة على تأجيل امتحانات طلاب الفرق النهاية المصابين بـ«كورونا» للدور الثانى، على أن يحصلوا على الدرجة الكاملة بشرط تقديم تقرير طبى يفيد بإصابتهم بالفيروس وخضوعهم للحجر أو العزل الصحى.





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أكد دكتور أحمد عبد السلام أن الكلية ستدير الامتحانات فى ظروف صعبة جدا، وقرار عقد امتحانات الفرق النهاية فى هذه الظروف الاستثنائية التى نعيشها بسبب فيروس كورونا، هو قرار سيادى وليس قرارا منفردًا، موضحا أن الكلية لن تجبر الطلاب على دخول الامتحان هذا العام، ومن أراد التأجيل للعام المقبل سيحصل على الفرصة كاملة.





وأضاف أنه تم دراسة كافة المقترحات والمطالب التى تم طرحها على وسائل التواصل الاجتماعى خلال الفترة الأخيرة باهتمام بالغ، وتم دراسة كافة البدائل، والكلية حريصة على توفير أقصى قدر ممكن من التعقيم والتأمين لجميع لجان الامتحانات النهائية.