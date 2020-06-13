برلمانى يقترح زيادة 100 جنيه ومنح كمامات ومطهرات على بطاقات التموين

قال عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ونائب دائرة الساحل بشبرا، أنه قام بتقديم مقترح برلماني بشأن زيادة البطاقات التموين من 50 الى 100 جنيه بالموازنة الجديدة 2020/2021 لتكون بمثابة سند لهم فى ظل أزمة كورونا المستجد.
وأكد "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، أن المقترح يضمن مضاعفة بطاقات التموين لجميع الفئات المستحقة اصحاب المعاشات واصحاب العمالة غير المنتظمة وغيرها، موضحا أن المقترح ينص على منح صاحب البطاقة 100 جنيه سلع تموينية سواء كانت زوجة أو زوج أو ارملة وباقى الأفراد 50 جنيها.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أنه منذ ظهور فيروس كورونا فى البلاد وتطبيق نظام الحظر فى البلاد وتوقف العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة وغيرهم من المواطنين مما أصبح هناك ضرورة الى دعم هؤلاء الفئات.
وأكد النائب، أن المقترح نص أيضا على ضرورة التنسيق الوزارى بين وزارتى التجارة والصناعة ووزارة التموين لمنح كمامات وكحوليات على بطاقات التموين مما يمكن أن يحصل عليها المواطن من خلال مكاتب التموين عند صرف السلع لتساعده فى الحماية من الوباء وتسهل عملية تداولها وتمنع التكدس فى الصيدليات والقضاء على جشع التجار.