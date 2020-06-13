لتسببه في الزحام.. محافظ بني سويف يوقف خط سيره لتوجيه المرور بالتعامل مع عشوائية السرفيس

المحافظ أثناء خط سيره عائدا من جولته بمتابعة تجهيزات عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة، وترجل المحافظ من سيارته للوقوف على سبب الزحام، ليلاحظ وقوف بعض سيارات السرفيس وانتظارها لتحميل الركاب. كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسئولي المرور باتخاذ مايلزم حيال التكدس المروري بمنطقة ميدان المديرية من ناحية شارع الرياضي بالمدينة العاصمة، حيث استوقف الزحام بهذه المنطقة





وشدد المحافظ على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ومنع تكرار مثل تلك المشكلات، التي تعوق الحركة المرورية وحركة السير للمشاه ، وتعطيل مصالح المواطنين، قائلا لمسئولي المرور " المنطقة اتحولت لموقف ! لازم نمنع ده ولا نسمح بتكراره مرة أخرى في أي منطقة ، خاصة الأماكن الحيوية زى ميدان المديرية ".





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وكلف محافظ بني سويف رئيس المدينة بالمرور المستمر على تلك النقاط التي يمكن أن تشهد زحامًا ،خاصة في ساعات الذروة ، والتنسيق الدائم مع إدارة المرور لاتخاذ الإجراءات المناسبة أولًا بأول .





كما استوقف المحافظ رجل مسن بصحبته سيدة من أسرته، وكان الرجل جالسا على رصيف الطريق بالقرب من النادي الرياضي ، حيث نزل المحافظ من سيارته ليسألهما عن ما اذا كانا يحتاجان شيئا ، واستفسر منهما عن بعض الأمور ، موجها نائب رئيس المدينة بمتابعتهما.





وحرص محافظ بني سويف على حث بعض المواطنين الذين تصادف سيرهم ببعض الشوارع التي تواجد بها المحافظ "بضرورة ارتداء الكمامة"، موضحا للبعض الكيفية الصحيحة لارتدائها، لتقوم بدورها بشكل جيد في الوقاية من فيروس كورونا.