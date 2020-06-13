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منوعات

قصة تغير لون بحيرة تشكلت بعد اصطدام نيزك بالأرض.. تفاصيل

السبت 13/يونيو/2020 - 05:32 م
صدى البلد
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احمد شريف

تحولت بحيرة لونار في الهند ، التي تشكلت بعد أن اصطدم نيزك بالأرض منذ حوالي 50000 عام ، من لون أخضر إلى وردي مشرق بين عشية وضحاها.


ويقول الخبراء ، الذين يعتبرون البحيرة من  "عجائب الطبيعة" ، أن تغيير البحيرة يرجع إما إلى زيادة الملوحة في الماء ، أو فرط نمو الطحالب بها أو مزيج من الاثنين.


 مع بدء تداول صور المياه الجديدة ذات اللون الفلامنجو في البحيرة على وسائل التواصل الاجتماعي ، قال الخبراء إنه على الرغم من تغير لون بحيرة لونار في الماضي ، إلا أن التحول لم يكن حادًا كالذي يحدث في الوقت الحالي.


 وأوضح الخبراء إن مسؤولي إدارة الغابات بالولاية جمعوا عينات مياه لتحديد السبب الدقيق وراء تحول لون البحيرة.


قال الجيولوجي جاجنان خراط في مقطع فيديو نشرته شركة ماهاراشترا للتنمية السياحية التي تديرها الدولة على تويتر: "زادت الملوحة في البحيرة مع انخفاض منسوب المياه بشكل كبير هذا العام وأصبحت أكثر دفئًا مما أدى إلى فرط نمو الطحالب بها وتغير لون البحيرة.



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