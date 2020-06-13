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عقار " افيفافير"مجانًا..المستشفيات الروسية تتسلم أول دفعة من علاج فيروس كورونا اليوم..فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 05:31 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

عرضت قناة روسيا اليوم تقريرا عن تسلم الدفعة الأولي من الدواء المضاد لفيروس كورونا الي المستشفيات الروسية اليوم.

وجاء في التقرير المذاع علي قناة "روسيا اليوم", أنه تم إرسال كمية من عقار  " افيفافير" لعشرات المستشفيات في جميع أنحاء البلاد ب روسيا.

وأضاف التقرير, أنه حسب التصريحات فإن الدواء سيكون مجانيا للروس بموجب مخطط التأمين الصحي الوطني للبلاد.

وأشار التقرير إلي أن, سيتم ارسال 60 الف جرعة علاجية من هذا العقار الي المستشفيات علي جرعات معينة ومن المتوقع وصولها لمليون جرعة في السنة.

وأوضح التقرير أن عقار "أفيفافير" تم ترخيصه من قبل وزارة الصحة الروسية كأول دواء مضاد لوباء فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وعرض التقرير, طريقة تعبئة الدواء الخاص لعلاج فيروس كورونا وطريقة التخزين.

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