إزالة 28 حالة تعد و7 مخالفات بناء ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، عن إزالة 28 حالة تعد اليوم بواقع 23 حالة على مساحة 3305 متر من أراضى أملاك الدولة و5 حالات على مساحة 12 قيراط أرض زراعية، فيما تمت إزالة 7 مخالفات بناء على مساحة 610 متر داخل الحيز العمراني بقرية اشمنت.





يأتي ذلك خلال الحملة المكبرة التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز و مدينة ناصر بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الملف الذي توليه المحافظة اهتمامًا كبيرًا .





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جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.





وأكد محافظ بني سويف، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا".





وأشار إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة أو المستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية وتذليل الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة.



