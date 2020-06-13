الأردنية للأفلام تعرض مجموعة أفلام قصيرة.. الإثنين

تبث الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ٬ عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"٬ في التاسعة من بعد غد الإثنين٬ مجموعة من الأفلام القصيرة٬ ضمن عروض برنامج "Cur-films".





ويتضمن برنامج العروض أفلام:"لشو اشتقت؟" من إخراج مهند أبو رزق.





يطرح الفيلم سؤالًا بسيطًا: ما أكثر شيء تفتقده أثناء هذا الوباء؟ من خلال إجابات حميمية لأشخاص في الأردن، يوثق هذا الفيلم ما شعرنا به ولا زلنا في هذه اللحظات الاستثنائية التاريخية.





فيلم "إنذار" لــ مهند أبو رزق، ويدور حول طفل صغير يتكلم وهو خائف من صوت صفارات الإنذار في الأردن خلال فترة حظر التجول لتواسيه أمّه بتحويل هذا الصوت لصالحه. أن نحوّل مخاوفنا لما يجعلنا أفضل. يتم سرد هذه القصة بصوت شخص "محجور" والتقاطه صورا لما حوله.





فيلم "زقوطة" لــ رغد تميمي، عبارة عن مقطع كوميدي قصير حول الدافع للخروج في فترة العزل الالزامي، وكيف يلعب بنا فيروس كورونا ولا أحد يعرف من سيصاب به.





فيلم" لوحة بعدد محدود من الأصوات" لــ نورا حبجوقة، فيلم قصير عن الأصوات التي تسمعها المخرجة من شرفة الصالة أثناء منع التجول في الأردن.





فيلم"خليك بالبيت" لــ مصطفى رشيد، يسجل شابان الموسيقى التصويرية لما يحدث في الأردن خلال فترة منع التجول، بداية مع صفارات الإنذار ومن بعدها باستخدام آلات موسيقية متعددة.





فيلم "عاقبة 2020 " لــ عبيدة الصالح، يركز الفيلم على أهمية البقاء في المنزل خلال جائحة فيروس كورونا وما يترتب على الخروج من عواقب.





فيلم "فوبيا الكورونا" لــ يزن مقداد، يحاول رجل التعامل مع أمور حياته اليومية بعد انتشار فيروس كورونا ليجد نفسه ملاحقا من قبل قطة.





فيلم"الكتب وجها لوجه مع كورونا" لــ عثمان مشاورة، كيف يمكن للكتب أن تكون عونا ومرشدا لنا في مواجهة جائحة كورونا، وهي في الأساس مصدرا للعلم والمعرفة.





فيلم" أميال" لــ عبلة جويحان، يصور الفيلم حياة العاملات في المنازل والمسافات التي تفصلهن عن عائلاتهن وأطفالهن وأصدقائهن، ويطرح أوجه تشابه - وإن محدودة - مع وضع الأكثرية في فترة الحجر الصحي.





فيلم "الحظر" لــ أحمد جلبوش، يقول مخرج الفيلم: "مع بداية أزمة كورونا، كنت أعمل في البحرين. كنت محظوظا لتمكني من العودة إلى الأردن قبل الحظر. كانت في حوزتي كاميرتي، السماء ملبدة بالغيوم، منظر جميل لا بد من توثيقه.





فيلم "روح المنزل" لــ محمد راشدي، تنافس الفيلم في مسابقة "في الحجر مواهب" للأفلام القصيرة من تنظيم الهيئة الملكية للأفلام.