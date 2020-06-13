اقتراح برلماني بزيادة بطاقات التموين لـ100 جنيه وتجديد منحة العمالة غير المنتظمة.. نواب: سند قوى لدعمهم فى ظل وباء كورونا

لمد منحة العمالة 3 أشهر.. اقتصادية النواب تطالب بالاستعانة بقاعدة بيانات التموين



توصية برلمانية بإضافة 4 مليارات جنيه لقطاع الصحة والتعليم بسبب تداعيات كورونا









استغل النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أدواته البرلمانية من اجل مساندة العمالة غير المنتظمة التى تاثرت بفيروس كورونا المستجد بسبب حظر التجوال ووقف حركة العمل، مما ادى الى تدهور الحالة الإقتصادية لدى عدد كبير من العاملين بالقطاع ولذلك قام بتقديم مقترح لرئيس الوزراء بشأن مضاعفة بطاقات التموين لـ 100 جنيه وتجديد منحة العمالة غير المنتظمة، ثم عرضه على اللجنة التى وافقت عليه وادرجته فى التقرير النهائى للموازنة الجديدة.





واستطلع موقع "صدى البلد"، آراء عدد من نواب البرلمان حول هذا المقترح الذين اكدوا جميعا، أنه لصالح العماله غير المنتظمة وطالبوا بضرورة الاستعانة بقاعدة بيانات وزارة التموين لتغطية جميع العاملين غير المنتظمين.





فى البداية، قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه قام بتقديم مقترح لرئيس الوزراء لمد منحة العمالة غير المنتظمة 3 أشهر جديدة، إضافة الى مضاعفة البطاقات التموينية الخاصة بهم لتصل لـ 100 جنيه باستثناء الموظفين وأصحاب المعاشات، وذلك لتأثير جائحة فيروس كورونا عليهم.

