اقتراح برلماني بزيادة بطاقات التموين لـ100 جنيه وتجديد منحة العمالة غير المنتظمة.. نواب: سند قوى لدعمهم فى ظل وباء كورونا

لمد منحة العمالة 3 أشهر.. اقتصادية النواب تطالب بالاستعانة بقاعدة بيانات التموين
توصية برلمانية بإضافة 4 مليارات جنيه لقطاع الصحة والتعليم بسبب تداعيات كورونا
استغل النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أدواته البرلمانية من اجل مساندة العمالة غير المنتظمة التى تاثرت بفيروس كورونا المستجد بسبب حظر التجوال ووقف حركة العمل، مما ادى الى تدهور الحالة الإقتصادية لدى عدد كبير من العاملين بالقطاع ولذلك قام بتقديم مقترح لرئيس الوزراء بشأن مضاعفة بطاقات التموين لـ 100 جنيه وتجديد منحة العمالة غير المنتظمة، ثم عرضه على اللجنة التى وافقت عليه وادرجته فى التقرير النهائى للموازنة الجديدة.
واستطلع موقع "صدى البلد"، آراء عدد من نواب البرلمان حول هذا المقترح الذين اكدوا جميعا، أنه لصالح العماله غير المنتظمة وطالبوا بضرورة الاستعانة بقاعدة بيانات وزارة التموين لتغطية جميع العاملين غير المنتظمين.
فى البداية، قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه قام بتقديم مقترح لرئيس الوزراء لمد منحة العمالة غير المنتظمة 3 أشهر جديدة، إضافة الى مضاعفة البطاقات التموينية
الخاصة بهم لتصل لـ 100 جنيه باستثناء الموظفين وأصحاب المعاشات، وذلك لتأثير جائحة فيروس كورونا عليهم.
وأكد "عمر" لـ"صدى البلد"، أن لجنة الخطة بالبرلمان استجابة لهذا المقترح وقامت بدراجة ليكون توصية جديدة فى التقرير النهائى لمشروع الموازنة العامة 2020/2021، بشأن ضرورة تدبير اعتمادات لتغطية احتياجات العمالة غير المنتظمة الشهرية لوجود فئات مستحقة تعتمد على العمل اليومى. وأشار عضو مجلس النواب، الى أن هذه التوصية سيتم عرضها خلال الجلسة العامة القادمة موافقة البرلمان عليها وبعد ذلك يستلزم الحكومة بتطبيقها نظرًا لاستمرار جائحة كورونا، لافتًا الى ضرورة أن تقوم وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارة التموين لاستخدام قاعدة البيانات الخاصة بها من اجل ايصال الدعم الى مستحقيه باستثناء أصحاب المعاشات والموظفين.
وتابع النائب حديثة:" أن قاعدة البيانات الخاصة بوزارة التموين تم مراجعتها مسبقا ومكتملة ويجب استخدامها فهناك عدد من المستحقين لم يصل إليهم منحة العمالة غير المنتظمة بسبب قاعدة البيانات الخاصة بوزارة القوى العاملة".
ومن جانبه، أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توصيات لجنة الخطة والموازنة بشأن لمد منحة العمالة غير المنتظمة 3 أشهر جدد، إضافة الى مضاعفة بطاقات التموينية الخاصة بهم لتصل لـ 100 جنيه وادراجها فى الموازنة الجديدة بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأكد "الجوهري" لـ"صدى البلد"، على ضرورة أن تقوم الدولة بالاستعانة بقاعدة البيانات الموجودة بوزارة التموين من خلال التنسيق بينها وبين وزارة القوى العاملة لاستخلاص العمالة غير المنتظمة
وتقديم لهم الدعم من مضاعفة بطاقات التموين لـ 100 وتجديد المنحة الخاصة بهم.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة القوى العاملة ضعيفة وتحتاج الى تحديث والاستعانة بقاعدة بيانات وزارة التموين سيكون له مردود ايجابى فى تغطية جميع العاملين غير المنتظمين.
كما أيدت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توصيات لجنة الخطة والموازنة بشأن لمد منحة العمالة الغير منتظمة 3 أشهر جدد، إضافة الى مضاعفة بطاقات التموينية الخاصة بهم لتصل لـ 100 جنيه وادراجها فى الموازنة الجديدة بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وقالت "الكسان" لـ"صدى البلد"، إن لجنة الخطة والموازنة قامت بدراج توصيات جديدة لمشروع الموازنة العامة للدولة من أجل رفع الحالة المعيشية لأصحاب العمالة غير المنتظمة من ضمنها هى مضاعفة بطاقات التموين وتجديد منحة العمالة غير المنتظمة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن من أبرز التوصيات التي ادرجتها اللجنة فى التقرير النهائي للموازنة 2020/2021 إضافة 4 مليار جنيه اعتمادات إضافية لقطاع الصحة والتعليم قبل الجامعى والتعليم العالى، لمواجهة تداعيات وباء كورونا وعملية التطوير.
وأوضحت النائب، أن اللجنة الفترة الحالية كل توجهه أن تقوم بزيادة موازنات قطاع الصحة والتعليم فى هذه الظروف الصعبة خصوصا فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد، لتوفير أدوية ومستلزمات صحية وغيرها من الاحتياجات الاساسية.