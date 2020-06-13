عودة الأخلاق لـ الملاعب.. أحمد حسن يوجه رسالة لـ مسئولي الكرة المصرية





وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" عودة الروح والحياة لملاعب وجماهير كرة القدم في ألعالم .. أتمنى أن تعود الرياضة(والأخلاق) للملاعب المصرية قريبا وأن تكون المنافسة داخل الملاعب فقط "









يذكر أن النشاط الرياضي في مصر متوقف حاليا بقرار من مجلس الوزراء، خوفا، من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.





واعلن مجلس الوزراء عن امكانية عودة النشاط الرياضي تدريجيا خلال الفترة المقبلة بدءا من 1 يوليو المقبل