طريقة عمل مكرونة نباتية للشيف أماني رفعت

تعد المكرونة من ألذ الاكلات التى يحبها معظم أفراد الأسرة ولكن البعض لايحب الأصناف التى تحتوى لحوم خاصة فى فصل الصيف لذا نقدم لكم طريقة عمل مكرونة نباتية بخطوات الشيف اماني رفعت مقدمة برنامج بالهنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير مكرونة نباتية

مكرونة شرائط

كوب كوسة شرائح

كوب جزر شرائح بالطول

كوب كرات شرائح بالطول

نصف كوب بروكلى

كوب فلفل الوان

ملعقة صغيرة ريحان فريش

ملح وفلفل

نصف كوب مرقة خضروات





طريقة عمل مكرونة نباتية

- اسلقى المكرونة ثم قومى بتصفيتها وتركها جانبا.

- حمرى الثوم في الزيت و قومى بإضافة الخضروات و قلبي جيدا .

- ضعى المرقة و استمرى فى التقليب حتى يغلى لمدة دقيقتين ثم ضعى و الملح والفلفل السود والريحان

-ضعى المكرونة على خليط الريحان وقلبيها حتى تغطي بالصوص و تقدم ساخنة.



