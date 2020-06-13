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توك شو

له خصائص مختلفة.. لجنة مكافحة كورونا بالتعليم العالي: يختلف في الشدة والخطورة على مستوى العالم

السبت 13/يونيو/2020 - 06:50 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة التعليم العالي،  إن بروتوكول علاج فيروس كورونا يتغير بشكل مستمر  نظرا لكون الفيروس مستجدا.

وأضاف عادل خطاب  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"    حتى الان لا يوجد  علاج محدد لفيروس كورونا على مستوى العالم".

وتابع عادل خطاب: "هناك أدوية كثيرة في العالم يتم تجربتها في علاج فيروس كورونا".

وأكمل عادل خطاب: "هناك أنواع كثيرة من فيروس كورونا  وهناك تغير بسيط في الخصائص الخاصة به ويختلف في الشدة ودرجة الخطورة والمضاعفات  وبالتالي يختلف في استجابته للعلاج".

ولفت عادل خطاب: "تم استعمال العلاج بالبلازما في الصين على نطاق ضيق نتائجه غير مشجعة ولا ينفع استخدام البلازما في علاج فيروس كورونا مع كل الحالات ونتائجه في مصر متفاوتة إلى الآن".

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