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فيديوجراف.. صابونة عربية تدخل موسوعة جينيس

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:20 م
أغلى صابونة
أغلى صابونة
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آلاء حسن
اشتهرت قرية بدر حسون اللبنانية بصنع مختلف أنواع الصابون العطري والعلاجي وأعشاب إزالة السموم من الجسم وتنحيفه ومستحضرات العناية بالبشرة بمكونات طبيعية فقط.

وأصبحت أحد منتجات تلك القرية حديث العالم بعد دخولها موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، حيث تصنع صابونا يعتبر الأغلى في العالم، ويصل سعر القطعة الواحدة إلى 2800 دولار أمريكي .

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ولمزيد من المعلومات اليكم فيديوجراف يوضح سبب دخول هذه الصابونة موسوعة جينيس .......

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