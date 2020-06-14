فيديوجراف.. صابونة عربية تدخل موسوعة جينيس

اشتهرت قرية بدر حسون اللبنانية بصنع مختلف أنواع الصابون العطري والعلاجي وأعشاب إزالة السموم من الجسم وتنحيفه ومستحضرات العناية بالبشرة بمكونات طبيعية فقط.
وأصبحت أحد منتجات تلك القرية حديث العالم بعد دخولها موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، حيث تصنع صابونا يعتبر الأغلى في العالم، ويصل سعر القطعة الواحدة إلى 2800 دولار أمريكي .
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الأولى كانت فى 1987.. سيدة تدخل موسوعة جينيس بأكبر عدد لعمليات تجميل في وجهها..
قصة 6 أرقام قياسية حققتها ملكة بريطانيا في موسوعة جينيس خلال فترة حكمها
ولمزيد من المعلومات اليكم فيديوجراف يوضح سبب دخول هذه الصابونة موسوعة جينيس .......
وأصبحت أحد منتجات تلك القرية حديث العالم بعد دخولها موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، حيث تصنع صابونا يعتبر الأغلى في العالم، ويصل سعر القطعة الواحدة إلى 2800 دولار أمريكي .
اقرا ايضا
الأولى كانت فى 1987.. سيدة تدخل موسوعة جينيس بأكبر عدد لعمليات تجميل في وجهها..
قصة 6 أرقام قياسية حققتها ملكة بريطانيا في موسوعة جينيس خلال فترة حكمها
ولمزيد من المعلومات اليكم فيديوجراف يوضح سبب دخول هذه الصابونة موسوعة جينيس .......