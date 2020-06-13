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فيديو جراف

فيديو جراف.. أبرز الشخصيات الحاصلة على شهادة جامعة القاهرة

السبت 13/يونيو/2020 - 10:02 م
شخصيات بارزة تخرجت
شخصيات بارزة تخرجت في جامعة القاهرة
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ياســـمين بدوي - إعداد: ايمان عبداللطيف
تعتبر جامعة القاهرة صرحا تعليميا عريقا على أرض مصر، ولد من رحمة العديد من الشخصيات البارزة ليس فقط على المستوى المصري بل على المستوى العربي والعالمي.

 

عميد الأدب العربي طه حسين نال درجة الدكتوراة من جامعة القاهرة عام 1913 والروائي المصري الكبير نجيب محفوظ الكاتب درس في قسم الفلسفة فى كلية الآداب وحصل على ليسانس فى الفلسفة عام 1934.

 

ولمزيد من التفاصيل حول أبرز الشخصيات التي تلقت شهادتها من جامعة القاهرة، شاهد الفيديوجراف التالى.

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