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إعطاء فرصة أكبر للمواطنين في التحرك.. مستشار الرئيس: تقليل عدد ساعات الحظر لمنع التكدس.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 06:42 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية, إنه لا يوجد تناقض بين زيادة الاصابات والقرارات التي تتخذ من تقليل عدد ساعات الحظر لان هذه القرارات تعمل علي تقليل التكدس في وسائل المواصلات وغيرها.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أن الهدف من تقليل ساعات الحظر هو إعطاء فرصة أكبر للمواطنين في التحرك للتخلص من جميع مهامهم الهامة اليومية.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية, أن الهدف من عمل المولات والمحال التجارية يومي الجمعة والسبت هو أيضا عدم التكدس في باقي أيام الأسبوع.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين, أن هناك إجراءات اعلنتها الدولة للتعامل مع فيروس كورونا وهي النظافة وارتداء الكمامة الطبية والتباعد الاجتماعي بالقدر المستطاع.

وأشار إلي أن, المسحة الخاصة بفيروس كورونا هي وسيلة من ضمن الوسائل التي تكشف عن إصابة الشخص بفيروس كورونا وليست كل الوسائل.

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