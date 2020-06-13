نجم الإسماعيلي يحرر محضرًا ضد منتحل شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي

قرّر اللاعب محمد الشامي نجم النادي الإسماعيلي تحرير محضر ضد منتحل شخصيته علي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهور صفحة تتحدث بإسمه وتسيئ وتروج الشائعات له.





ويقدم اللاعب محمد الشامي موسم متميز مع الدراويش هذا الموسم، حيث إنه يعد من نجوم الفريق الأول ومن الركائز الأساسية التي يعتمد عليها أي مدير فني في خط الهجوم.



