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رياضة

نجم الإسماعيلي يحرر محضرًا ضد منتحل شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي

السبت 13/يونيو/2020 - 06:59 م
صدى البلد
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نانسي إبراهيم
قرّر اللاعب محمد الشامي نجم النادي الإسماعيلي تحرير محضر ضد منتحل شخصيته علي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهور صفحة تتحدث بإسمه وتسيئ وتروج الشائعات له.

ويقدم اللاعب محمد الشامي موسم متميز مع الدراويش هذا الموسم، حيث إنه يعد من نجوم الفريق الأول ومن الركائز الأساسية التي يعتمد عليها أي مدير فني في خط الهجوم.

ونشر "الشامي" الصفحة المنسوبة إليه علي صفحة الفيسبوك الخاصة به وكتب عليها: "بسم الله الرحمن الرحيم.. ليس لي أي علاقة بهذه الصفحة من قريب ولا من بعيد، وأنا مليش علي الفيس غير صفحتي دي وأدعو كل صحابي واخواتي ومتابعيني عدم الانسياق وراء أي اشاعات أو تشهير أو إساءة وان شاء الله هعمل بلاغ في الصفحة وهتبع الإجراء القانوني وشكرا".
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