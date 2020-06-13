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أخبار البلد

مجمع الجلالة.. أول مدينة رخام متكاملة على مستوى العالم.. تفاصيل

السبت 13/يونيو/2020 - 07:00 م
المهندسين فى ضيافة
المهندسين فى ضيافة مدينة الجلالة
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شيماء مجدي
زار وفد من النقابة العامة للمهندسين، مجمع كنوز الجلالة للرخام والجرانيت وهو أحد مشروعات منطقة الجلالة والذي يضم ٨ مصانع للرخام ومصنع للجرانيت ومصنع آخر للطوب الخفيف ومصنع للرخام الصناعي ومصنع لمستلزمات مصانع الرخام والجرانيت.

وأشار الشناوي المدير التنفيذى لمشروع الجلالة، الي انه من المخطط ان يتم الانتهاء من انشاء باقي مصانع المجمع خلال الأشهر الثلاثة القادمة ، منوها الي أن المصانع التي تعمل الان هم ثلاثة مصانع منهم ٢ مصنع رخام ومصنع جرانيت .


ولفت إلي ان صناعة الرخام في مصر كانت تعاني مشاكل كبيرة مما لفت النظر الي ضرورة إنشاء هذا الصرح العملاق والذي يسهم بالقطع في توفير فرص عمل كبيرة حيث يعمل بالمجمع الان ما يقرب من ٣٠٠٠ شخص وسوف يزداد هذا العدد تدريجيا بعد الانتهاء من انشاء باقي مصانع المجمع .

أكد المهندس محمد عبدالعزيز عمار مدير عام المجمع ان المجمع يضم ١٣ مصنع منهم ٨ مصانع للرخام والجرانيت بطاقة إجمالية ٢٤ مليون متر مربع ومصنع جرانيت بطاقة إجمالية مليون متر مربع ويعتبر بالفعل أكبر كيان لإنتاج الرخام والجرانيت عالميا حيث يضم كافة التجهيزات اللازمة لإنتاج الرخام والتي تتيح لمجمع المصانع ان ينفرد بتلبية كافة احتياجات المشروعات الكبري بجودة عالية وفي الوقت المناسب وبكافة التشطيبات المطلوبة.


وأضاف أن المجمع به عدد ٣٠ محجر للرخام والجرانيت ومن المخطط أن تصل لأكثر من ٧٠ محجر لتلبية احتياجات المجمع من الخامات النادرة عالية الجودة ، وفي نهاية الزيارة أعرب أعضاء مجلس نقابة المهندسين عن سعادتهم وفخرهم بهذا الصرح العملاق.


وتم اهداء درع نقابة المهندسين للواء مهندس محمد عبدالعزيز عمار مدير عام المجمع ، وتقديم شهادات التقدير لعدد من المهندسين القائمين على هذا العمل الكبير.


وضم وفد النقابة كلا من المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة ، والمهندس محمد ناصر عضو المجلس الاعلي ورئيس المكتب الفني ، والمهندس هشام ابوسنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة الفرعية ، والمهندس هشام سعودي رئيس نقابة مهندسي الاسكندرية، والمهندس أحمد رمزي رئيس الشعبة المدنية ، والدكتور حماد عبدالله والمهندس خالد توكل
المهندس عادل عبدالعزيز والمهندس محمد حموده أعضاء المجلس الأعلى للنقابة ، وعدد من أعضاء الشعب والنقابات الفرعية

وكان في استقبال وفد النقابة لواء مهندس محمد عبدالعزيز عمار مدير عام المجمع ، ولواء مهندس احمد شهاب رئيس القطاع التجاري ،و والمهندس محمد الشناوي المدير التنفيذي .

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