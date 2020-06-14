والدي تاجر ملابس ومات فما حكم بيعها والتصدق بها؟ الإفتاء تجيب

وتابع قائلًا إن ملابس النساء يجوز بيعها لأن الأصل أن لا تبدي عورتها أو ما لا يحل أن تبديها إلا لزوجها أو ما يحل له ذلك فإذا فعلت غير ذلك فالإثم عليها وحدها لا على من باع لها ولا على من صنع".





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هل يستحب غسل ملابس الميت قبل التصدق بها للفقراء والمحتاجين ؟، قبل الإجابة عن هذا السؤال ينبغي أولًا العلم بأن ملابس الميت وأغراضه ومتعلقاته الشخصية يدخل ضمن تركة المتوفي ، أي أن ملابس الميت ومتعلقاته الشخصية تدخل ضمن الميراث، وبناء عليه تكون مسئولية التصرف في ملابس الميت وأغراضه الشخصية تقع على عاتق كل مستحقي الميراث.



هل يستحب غسل ملابس الميت ؟

هل يستحب غسل ملابس الميت قبل التصدق بها للفقراء والمحتاجين ؟، لا يجب غسل ملابس الميت إلا إذا أصابتها نجاسة مثل ثياب الحي، وليست روحه معلقة بها وهذا القول لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة، فلا يلتفت إليه، ليس على هذا دليل، يتصدق بها وإن لم تغسل، إلا إذا كان فيها نجاسة تغسل، أما إذا كان ما فيها نجاسة، إن غسلوها لأجل مصلحة الفقير جزاهم الله خيرًا، وإن تصدقوا بها ولم تغسل فلا بأس.



هل يجب التصدق بملابس الميت ؟

هل يجب التصدق بملابس الميت ؟، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ملابس الميت ومستلزماته تدخل في جملة تركته ، ويستحقها ورثته، ولهم استعمال ملابس المتوفي وأغراضه أو بيعها ، ولا يجب على الورثة التصدق بملابس الميت وأغراضه ومتعلقاته الشخصية ، لكن إن اختاروا التصدق بملابس الميت وأغراضه الشخصية ابتغاء الأجر، فهذا لهم بشرط أن يكونوا بالغين راشدين، وأما الصغير فليس لأحد أن يتصدق بنصيبه من هذه الأشياء أو غيرها .



