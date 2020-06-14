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ديني

والدي تاجر ملابس ومات فما حكم بيعها والتصدق بها؟ الإفتاء تجيب

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:05 ص
صدى البلد
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إيمان طلعت
قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يصح لأحد التصدق بملابس الميت لأنها ميراث والميراث يتعامل فيه مع الورثة.

وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال "والدي كان يتاجر في ملابس النساء ومات، فهل الملابس التي لديه نبيعها ونتصدق بها؟»، أن هذا القول غير صحيح، بل ملابس الميت ومستلزماته تدخل في جملة تركته ويستحقها ورثته ولهم استعمالها أو بيعها، ولا يجب عليهم التصدق بها، لكن إن اختاروا أن يتصدقوا بها ابتغاء الأجر، فهذا لهم بشرط أن يكونوا بالغين راشدين وأما الصغير فليس لأحد أن يتصدق بنصيبه من هذه الأشياء أو غيرها".

وتابع قائلًا إن ملابس النساء يجوز بيعها لأن الأصل أن لا تبدي عورتها أو ما لا يحل أن تبديها إلا لزوجها أو ما يحل له ذلك فإذا فعلت غير ذلك فالإثم عليها وحدها لا على من باع لها ولا على من صنع".


هل يستحب غسل ملابس الميت قبل التصدق بها للفقراء والمحتاجين ؟، قبل الإجابة عن هذا السؤال ينبغي أولًا العلم بأن ملابس الميت وأغراضه ومتعلقاته الشخصية يدخل ضمن تركة المتوفي، أي أنملابس الميت ومتعلقاته الشخصية تدخل ضمن الميراث، وبناء عليه تكون مسئولية التصرف فيملابس الميت وأغراضه الشخصية تقع على عاتق كل مستحقي الميراث.

هل يستحب غسل ملابس الميت ؟
هل يستحب غسل ملابس الميت قبل التصدق بها للفقراء والمحتاجين ؟، لا يجب غسل ملابس الميتإلا إذا أصابتها نجاسة مثل ثياب الحي، وليست روحه معلقة بها وهذا القول لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة، فلا يلتفت إليه، ليس على هذا دليل، يتصدق بها وإن لم تغسل، إلا إذا كان فيها نجاسة تغسل، أما إذا كان ما فيها نجاسة، إن غسلوها لأجل مصلحة الفقير جزاهم الله خيرًا، وإن تصدقوا بها ولم تغسل فلا بأس. 

هل يجب التصدق بملابس الميت ؟ 
هل يجب التصدق بملابس الميت ؟، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ملابس الميت ومستلزماته تدخل في جملة تركته ، ويستحقها ورثته، ولهم استعمال ملابس المتوفي وأغراضه أو بيعها ، ولا يجب على الورثة التصدق بملابس الميت وأغراضه ومتعلقاته الشخصية ، لكن إن اختاروا التصدق بملابس الميت وأغراضه الشخصية ابتغاء الأجر، فهذا لهم بشرط أن يكونوا بالغين راشدين، وأما الصغير فليس لأحد أن يتصدق بنصيبه من هذه الأشياء أو غيرها .

هل يجب التصدق بملابس الميت ؟، فإنه إذا مات الميت فجميع ما يملكه ملك للورثة من ثياب وفرش وكتب وأدوات كتابة وماصة ( منضدة ) وكرسي كل شيء حتى شماغه وغترته التي عليه ، تنتقل إلى الورثة ، وإذا انتقلت إلى الورثة فهم يتصرفون فيها كما يتصرفون بأموالهم ، فلو قالوا - أي الورثة - وهم مرشدون : ثياب الميت لواحد منهم ، ولبسها ، فلا بأس ، ولو اتفقوا على أن يتصدقوا بها فلا بأس ، ولو اتفقوا على أن يبيعوها فلا بأس ، هي ملكهم يتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم . 

هل يجب التصدق بملابس الميت ؟، ويجوز الانتفاع بملابس الميت لمن يلبسها من أسرته ، أو أن تعطى لمن يلبسها من المحتاجين ولا تهدر، وعلى كل حال هي من التركة إذا كانت ذات قيمة فإنها تصبح من التركة تلحق بتركته وتكون للورثة، والاحتفاظ بملابس الميت ومتعلقاته الشخصية للذكرى لا يجوز ولا ينبغي ، وقد يحرم إذا كان القصد منها التبرك بهذه الثياب ، وما أشبه ذلك ، ثم أيضًا هذا إهدار للمال ، لأن المال ينتفع به ، ولا يجعل محبوسًا لا ينتفع به .

حكم الاحتفاظ بملابس الميت وأغراضه 
الاحتفاظ بملابس الميت ومتعلقاته الشخصية في حكمها، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يحق لأي شخص أن يحرم أحد الورثة من حقه في تركة المتوفي، حتى ولو كان المتوفي ذاته، منوهًا إلى أنه حتى الوصية لا تجوز إلا في الثلث.

الاحتفاظ بملابس الميت ومتعلقاته الشخصية وأوضح «وسام» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما حكم الاحتفاظ بملابس المتوفىوأغراضه ومتعلقاته الشخصية في البيت؟ »، أن ملابس المتوفى وأغراضه ومتعلقاته الشخصيةتصبح ميراثًا حال موته، حيث إن ملابس الميت هي أشياء ومتعلقات خاصة كان يملكها في حياته، لذا بمجرد وفاته أصبحت ميراثًا، ويكون للورثة حق التصرف في هذه الثياب، وبناء عليه، فإن ملابس المتوفي ومتعلقاته الشخصية تدخل ضمن تركة المتوفي، وتوزع على مستحقي الميراث، إلا أن يعفوا، لذا فإن الاحتفاظ بملابس الميت وأغراضه ومتعلقاته الشخصية دون علم أو إذن الورثة غير جائز.
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