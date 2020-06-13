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مرأة

أطعمة ونصائح تساعدك على مقاومة حرارة الصيف

السبت 13/يونيو/2020 - 07:54 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تناول الوجبات السريعة في الصيف يمكن أن يزيد الأمر سوءًا من خلال إتلاف بكتيريا الأمعاء والتسبب في تقلبات المزاج بدءًا من العصبية والقلق، وذلك لأن الكربوهيدرات البسيطة تؤدي إلى الحموضة في الأمعاء حتى السكر المكرر والحلوى يمكن أن يجعلك تشعر بالانتفاخ.

وخلال فصل الصيف، يحتاج المرء إلى تناول الماء في شكل عصير أو العصائر القائمة على الماء. ويعد طبق الطعام الذي يحتوي على الفيتامينات والبروتينات والكربوهيدرات والدهون أمرًا مهمًا للغاية للحفاظ على الصحة العقلية للفرد بدلًا منالإفراط في تناول الأطعمة السريعة التي توفر طاقة فورية.


وإليك بعض الاقتراحات لنظامك الغذائي الصيفي:

* الحليب غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات B2 و B12 وكذلك البروتين والكالسيوم. يساعد البروتين Lactium في خفض ضغط الدم ، في حين أن البوتاسيوم في الحليب يمكن أن يساعد في تخفيف العضلات المتوترة.

* البابونج يساعد في موجة الحر بسبب محتواه المضاد للأكسدة وتأثيراته المضادة للالتهابات. ينصح بتناول كوب من شاي البابونج بعد العشاء.

* قلل أو تجنب الكافيين والمبنهات اللذين يسببان الانتفاخ بعد الأكل.

* حافظ على رطوبتك. يمكن أن يسبب الجفاف أمراضًا مختلفة خلال الصيف مثل الإصابة بنزلات البرد ، ومخزون الموجات الحارة ، والغثيان ، وآلام الجسم ، إلخ.

* اختيار الكربوهيدرات المعقدة التي تعزز السيروتونين الكيميائي. اختر خبز الحبوب الكاملة والحبوب الكاملة بدلًا من الوجبات الخفيفة والمشروبات السكرية.

* فيتامين ج ليس فقط من مضادات الأكسدة الفسيولوجية ولكنه يساعد أيضًا على تجديد مضادات الأكسدة الأخرى داخل الجسم. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل أمللا والجوافة والبرتقال والليمون والطماطم والفلفل الحلو والفلفل الأخضر.

* يمكن أن يساهم انخفاض مستويات فيتامين ب -12 في ارتفاع ضغط الدم والشعور بعدم الارتياح. تحقق من نقص فيتامين في مثل هذه الحالات.
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