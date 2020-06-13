أمل مصطفى تكتب: غريب جوه وبره

من منا لم يفكر بالسفر من لم يتطلع الى خارج حدود بلده لعمل أو هجرة أو أسباب أخرى .





تأتى الفكرة الى خاطرنا وكلها شغف فى الوصول الى المطار وصعود الطائرة لتحلق بعيدا. وتتحول الفكرة الى واقع ونسافر لمجتمع اخر لثقافات اخرى لارض لا تحن ولا تنتمى الينا ونترك وراءنا كل الذكريات نترك دفىء الاسرة وتجمعها نترك الصديق ونفارق الحبيب ومن يودعنا يبكى ألما لشدة الفراق ولكن المسافر بقلبه سعادة انه حقق الامل والفكرة وانه سيسافر لامله انه سوف يكون بعالم افضل وحياة افضل . وتمر عليه الاعوام والسنين فيجد نفسه جسد بلا روح الة تعمل وتاكل وتنام وحيد تائه كل ما يربطه بوطنه واسرته واحبابه رسالة او مكالمة هاتفية باردة .





ويجد نفسه تسرقه السنون ويمر العمر ويفقد الاحباب ويسمع عن بلده اخبار وثورات واحداث وتقدم يحدث فى وطنه لم يشارك فيه ويصبح متفرجا عن بعد ومتابع لاخبار بلده ولكنه غريب عندما يزور اهله غريب بشوارع وطنه تختلف عليه الشوارع والناس ويتساءل فى نفسه هنا كان بيت جارى ولكنه تغير هنا بيت اعز الاصدقاء ولكن هل هذا ام ذاك البيت كل شىء يتغير .





ويخطو بخطوات مترددة تائهة بشوارع بلده لا يعرف شىئا يحتاج من يرشده على اى تفاصيل والاعجب انه يكون ايضا غريب فى البلد التى سافر اليها يتحمل الكثير من الضغوط حتى يضمن بقائه فى غربته التى توسم فيها انها هى السعادة هى الهروب من واقع ومشكلات الى عالم خالى من المشاكل عالم ملىء بالامال والطموحات.

وبعد الشباب ما اندثر والعمر ولى والجسد انهك يقرر المسافر العودة فلا يستطيع التأقلم مع واقع وطنه من متغيرات ولا يستطيع العيش خارج بلده لانهم اكتفوا منه واخدوا طاقته واستفادوا من علمه وخبرته وقالوا له شكرا اكتفينا . وانت يبن وطنى اصبحت غريب لا نافع بره ولا نافع جوه . راى المتواضع لكل من يفكر بالسفر لحياة افضل الحياة الافضل فعلا هى وسط اهلك وسط اولادك فى بيتك بارضك ابنى نفسك وتحدى الصعب الارض هى الارض ورازق الكون واحد كما نسعى بالخارج نسعى لوطنا نسعى لانفسنا نسعى لانتمائنا وعدم فقدان هويتنا للحفاظ على كرامتنا على ارض بلدنا . دمت يا وطنى امن اشتاق الى عطر ترابك ولا اعرف هل اكون يوما ذرة فى ترابك ام تبخل عليه واكون ذرة غريبة فى تراب وطن اخر.