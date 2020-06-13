نشرة المرأة والصحة| 10 أدوية تحمى من كورونا .. وأمور يجب معرفتها قبل الطلاق .. والناظر يدعو لمبادرة جديدة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





10 أدوية تساعد فى الوقاية من كورونا

يبحث الجميع عن طرق الوقاية من فيروس كورونا الذى اجتاح العالم خاصة انه لايوجد دواء فعال ومعتمد له وأهمها رفع المناعة ،و تلعب الفيتامينات وبعض العناصر الغذائية دورا كبيرا فى حماية الانسان رفع المناعة المسئولة عن محاربة الفيروسات والميكروبات.

أوضح الدكتور مروان سالم، اخصائى الصيدلة الإكلينيكة والعلاجية، اهم الفيتامينات والمكملات الغذائية والأدوية التى تساعد فى رفع المناعة والوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.

أمراض شديدة.. هل ينصح بارتداء الأطفال للكمامات يتسأءل الأباء فى ظل انتشار فيروس كورونا حول مدي أهمية ارتداء الكمامة لأطفالهم، وهل هى صحيحة أم لا؟ وترددت الكثير الأقاويل والشائعات حول هذا الامر ولكن وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لا يمكن للأطفال أرتداء الكمامة إلا بعد سن الثانية ويجب على أي شخص يعاني من صعوبة في التنفس عدم استخدامها.

ولإبطاء انتشار الفيروس التاجي، أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بارتداء أغطية من القماش فقط في الأماكن التي يصعب فيها الحفاظ على التباعد الاجتماعي.





بدلًا من الدعاية والإعلان.. هاني الناظر يطلق مبادرة جديدة لـ لقاح فيروس كورونا

دعى الدكتور هانى الناظر، استشارى أمراض الجلدية والليزر، من خلال صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، واقترح مبادرة جديدة لمساعدة الشعب المصرى فى التخلص من فيروس كورونا.

وأوضح قائلا" نظرًا لأنه أصبح هناك احتمال قوي لقيام شركة استرا زينكا بإنتاج لقاح اكسفورد ضد ڤيروس كورونا خلال شهر سبتمبر تقريبا فانني اتقدم (في حالة اعتماد وزارة الصحة المصرية لهذا التطعيم) بمبادرة للسيدات والسادة الذين ينوون الترشح لانتخابات البرلمان بان يتفضلوا بتوجيه الأموال التي سوف يرصدونها للدعاية الانتخابية والإعلانات وغيرها.





قبل الإقدام على الطلاق .. أشياء هامة يجب التحدث بها مع شريكك

فى السنوات الأخيرة زادت حالات الطلاق ومازال بعض الأزواج يفكرون بشكل دائم فى انهاء العلاقة، ولكن اتخاذ هذا القرار

إليك بعض الأشياء التي تساعدك فى التوصل للقرار الصحيح من خلال التحدث مع شريك حياتك حول بعض الامور التى عرضها موقع "boldsky".