الوطنية للإعلام: شفاء 35 حالة من فيروس كورونا و40 حالة قيد العلاج

في إطار تواصل ومتابعة الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام مع كافة الحالات المصابة بفيروس كورونا وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة وفقًا لبروتوكول العلاج المتبع لوزارة الصحة، فقد وصل اجمالي عدد حالات التعافي والخروج من المستشفيات 35 حالة وهناك عدد 40 حالة مابين العزل المنزلي والمستشفيات.

وتؤكد الرعاية الطبية علي تلقي بلاغات الحالات المشتبه بهم أو المصابة والاستجابة لهم ومتابعتهم والتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة من فحوصات وعمل الأشعة والتحاليل اللازمة وفقًا لبروتوكول العلاج المتبع لوزارة الصحة وتستمر المتابعة يوميًا للوقوف على تطورات الموقف لكافة الحالات حتي تعافيها.





ومن ناحية أخرى تتابع بشكل يومي الرعاية الطبية ولجنة السلامة والصحة المهنية وفرق العمل المعنية كافة تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بالوطنية للإعلام للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بها والتأكد من الالتزام بمسافة التباعد المقررة وارتداء الكمامة خلال الدخول وأثناء فترات العمل واختبار كشف درجة الحرارة ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير بمختلف المنشآت التابعة للوطنية للاعلام وتزويد مداخل ومخارج المبني والطرقات بالمعقمات والمطهرات.