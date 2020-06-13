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رياضة

رهن موافقة العمومية.. اتحاد الكرة يجهز بند متصدر اللقب حال إلغاء الدوري

السبت 13/يونيو/2020 - 08:27 م
صدى البلد
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يسري غازي
وضعت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بند تتويج المتصدر باللقب فى حال إلغاء الدورى ضمن تعديلات لاءحة النظام الاساسي.

ومن المقرر أن يتم عرض بند تتويج المتصدر بلقب الدورى على هامش فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة من أجل اعتماده من عدمه.


يأتي ذلك لتفادى الأزمة المرتقبة فى حال صدور قرار بإلغاء بطولة الدورى الممتاز بسبب أزمة كورونا ومطالبة البعض بمنح النادي الأهلي اللقب باعتباره متصدر المسابقة المحلية فى الموسم الجاري.

يذكر ان التصور الذى تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة تضمن انه فى حال الحصول على الضوء الأخضر باستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى :

ـ إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.

ـ تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.

ـ تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.

 - خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.

- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.

- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.

- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.

- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.

- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.

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