مات الجدع .. كيف تفاعل أصدقاء طالب الطب ضحية كورونا المتطوع بمستشفيات العزل

طالب أصدقاء وأقارب الدكتور محمد أشرف الجمل والذى توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا أثناء عمله متطوعًا فى أحد المستشفيات الجميع بأداء صلاة الغائب على روحه فى المنازل مؤكدين أننا نحتسبه عند الله من الشهداء.





فيما قام أحد أصدقائه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " تتضمن آيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة كصدقة جارية على روح الشهيد.









من ناحية أخرى شيع الأهالى جنازة الدكتور محمد الجمل فى مقابر عائلة بالخانكة بمحافظة القليوبية وفقا للإجراءات الإحترازية، التي حددتها وزارة الصحة ووحدة الطب الوقائي مؤكدين ان الراحل كان محب للخير ودمث الخلق وصاحب الكل وصاحب سمعة طيبة.





وتابع أصدقاء الراحل قائلين " مات الجدع .. مات وهو واخد العدوى وهو فى المستشفى وبيعالج الناس ومتاخرش يوم واحد عن شغله".





وقال إسلام أحمد صديق الراحل ان الدكتور محمد رغم انه كان فى السنة السادسة فى كلية الطب إلا أنه كان محبا للخير ونزل متطوع فى المستشفيات من أجل مساعدة المرضى.





فيما نعاه محمد الحجار أحد أصدقائه قائلا " هتوحشنى يااخويا .. اطيب قلب واخف دم واحسن حارس مرمى فى الكورة .. كنت ديما واقف جنبى فى كل حاجة ".





شقيق شهيد كورونا أحمد أكد أن الدكتور محمد كان أكبر إخواته سنا ويدرس الطب السنة السادسة طب مصر للعلوم والتكنولوجيا ومحبا للخير العمل التطوعي منذ طفولته في الجمعيات الخيرية والأهلية لمساعدة المحتاجين وعند فتح باب التطوع لمواجهة فيروس كورونا لم يتردد لحظة في ذلك.





وتابع شقيق الشهيد أن الراحل تطوع في أحد مستشفيات العزل وعند التقاطه العدوى عزل نفسه منزليا 4 أيام وبعد تدهورت حالته تمّ نقله للرعاية المركزة بمستشفى النيل بشبرا الخيمة بمساعدة من نقابة الأطباء حتى توفاه الله.





وكانت النقابة العامة للأطباء نعت طبيب الامتياز الشهيد مؤكدة أنّ الفريق الطبي البطل الحقيقي في مواجهة أزمة كورونا، ومازالت تضحياته متوالية داعية الله أنَّ يغفر للشهيد ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.