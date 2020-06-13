أمين الفتوى: لا يجوز شرعا تعدد النية عند الذبح.. فيديو

هل يجوز تعدد النية عند الذبح ؟ بمعنى أذبح بنية العقيقة ثم بنية الذبح على روح والدي





تلقى الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤال يقول " هل يجوز تعدد النية عند الذبح ؟ بمعنى أذبح بنية العقيقة وبنية الصدقة على روح والدي.

أوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر القناة الرسمية للدار الإفتاء، إنه لا يجوز تعدد النية عند الذبح بمعنى ان أذبح بنية العقيقة وصدقة على روح والدي ، الذبح بنية العقيقة فقط.









العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى بنيةٍ وشرائط مخصوصة، والعقيقة سنة، ويبدأ زمنها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.





يُسن أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة، وأقل ما يجزئ في العقيقة شاة قال النبي ﷺ “الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه"، والأصل في العقيقة الذبح والتقرب الى الله عز وجل فليس الهدف وجود اللحم أو توافر اللحوم ولكن يجب الذبح والتقرب الى الله تعالى.





العلماء اختلفوا في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال: فمنهم من ذهب إلى وجوبها، ومنهم من قال إنها مستحبة، وآخرون قالوا: إنها سنة مؤكدة، ولعله القول الراجح، والعقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية، وعن الفتاة شاة واحدة، وتذبح فى اليوم السابع للمولود وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن.



