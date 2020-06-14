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برلمان

برلماني يتحفظ على إنشاء صناديق تمويلية لدعم الشركات المتعثرة

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
تحفظ حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على المقترح البرلمانى الخاص بإنشاء صناديق تمويلية  لتكون معاونة الشركات والجهات المتعثرة، معقبًا:" أنشاء هذه الصناديق ليس حل لتعثر الشركات".


وقال " السيد" لـ"صدى البلد"، إن الظروف الراهنة التى تشهدها الدولة بسبب جائحة كورونا لا تسمح بانشاء صناديق تمويلية، لافتًا الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بتخصيص 100 مليار جنيه لتداعيات فيروس كورونا والدولة تتحمل أعباء كثيرة نتيجة الوباء ولا يمكن أن نحملها أعباء أكثر فى إنشاء هذه الصناديق وغيرها.

وأشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة أن تقوم الشركات المتعثرة بالتواصل مع محافظ البنك المركزى حول دعم هذه الشركات ووقفها مره اخرى على ارض صلبة بعيدًا عن اى صناديق  تمويلية.

وكان ذلك بعد أن طالب النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بإنشاء صناديق تمويلية تعاون الشركات والجهات المتعثرة، ستحقق عدة أهداف، منها تعويم الشركات المتعثرة التى تعانى من الإفلاس، والحفاظ على العمالة داخل الشركات وجهات العمل، وزيادة أرباح الشركات ومن ثم ستقوم بتسديد الضرائب.

وأوضح متولى فى بيان صحفى له أن أزمة كورونا تسببت في أن فقدت ملايين الوظائف فى جميع أنحاء العالم بالفعل، حيث تضررت قطاعات السياحة والسفر والضيافة، أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد.

وتابع، تظهر أحدث الأرقام الصادرة عن المجلس العالمى للسفر والسياحة(WTTC) ، رابطة الصناعة العالمية، أن هذا القطاع يفقد مليون وظيفة فى اليوم فى جميع أنحاء العالم.

وأشار النائب إلى ضرورة تهيئة فرق العمل في الشركات لتكون أكثر إنتاجية من أي وقت مضى لاستمرارية الأعمال التجارية خلال أزمة «كورونا»، إضافة إلى تقليل النفقات بقدر الإمكان، خصوصًا تخفيض نفقات التشغيل وتسريع التدفقات المالية وجمع المستحقات المالية والاستثمار في التكنولوجيا.
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