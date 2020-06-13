الإفتاء تحذر: الحديث بغير علمٍ في الطب لا يقل خطورة عن التعرض للدين

قالت دار الإفتاء ، إن الحديث بغير علمٍ في العلوم الطبية لا تقل خطورته عن التدخل بغير علمٍ في العلوم الدينية.





وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها على الفيسبوك أن التجرؤ في علوم الدين بغير علم يؤول إلى فساد في الاعتقاد والدين، والتجرؤ في العلوم الطبية وكل ما يتعلق بأمن الإنسان وحياته قد يؤول إلى فساد في الأنفس وقد يعرض حياة الإنسان إلى الخطر.





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أوضح الدكتور على جمعة ، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أصناف الناس يوم القيامة، وذلك من خلال فيديو أعاد نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».





وقال « جمعة» إن من الناس يوم القيامة من سيتصبب عرقًا بعضه يصل لكعبه، وبعضه يصل لنصف سيقانه، وبعضها لنصف فخذه، وبعضها لرقبته، وهذا يدل على أنه لا يوجد جاذبية، فلو كانت موجودة لنزل جميع هذا العرق على الأرض، لافتًا أن هذه من أهوال يوم القيامة- أعاذنا الله منها-.





وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن من الناس من ينكر أفعاله السيئة حتى تشهد عليه يده ورجله وجلده، فيقول لهما: "تبًا لكما كنت أجادل لئلا تدخلا في العذاب الأليم"، فيردان عليه: "أنطقنا الذي أنطق كل شيء"، منبهًا إلى أنهم سيجعلون الحساب طويلًا لأفعالهم خوفًا من مهابة الموقف، فلو سئل عن صلاته لما لم يؤدها ينكر، وقد يكون في حقيقة الأمر صلى، ولكن الجمعة فقط أما بقية الفروض طوال الأسبوع تكاسل عنها، أو حافظ على الفجر منها فقط، ثم تعرض عليه صحيفته كالفيلم فيه تفاصيل كل يوم في حياته، فيحتاج عندئذ إلى ضعف عمره في الأرض؛ لينهى معه الحساب.





وأوضح المفتي السابق أن هناك سبعة يظلهم الله في ظله تحت عرشه، لافتًا إلى أن العلماء تتبعوا من يتفضل الله عليهم فيجعلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ فوجودهم 90 صنفًا، منهم الحاكم العادل، ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فيقول إني أخاف الله، ومنهم من بر والديه، ومنهم المتحابين في الله، ويكونون على منابر من نور يوم القيامة.



