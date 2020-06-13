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بعد أزمة دار الباقيات الصالحات.. عبلة الكحلاوي: رأيت استجابة من الجميع ومصر لسه بخير.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 09:34 م
عبلة الكحلاوي
عبلة الكحلاوي
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة عبلة الكحلاوي رئيس مجلس أمناء جمعية الباقيات الصالحات ، إنني رأيت الوجه الجميل لمصر سواء من القيادة أو من الشعب بسبب مشاركتهم في الأزمة التي تعرضت لها الدار، بشكل جميل.

وأضافت عبلة الكحلاوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن مصر جميلة ولكننا نحتاج إلى استثمار للطاقات النقية واكدت ان لديها فريقا طبيا في الجمعية، ويتم إجراء أعمال التطهير والتعقيم كل يوم.

وأوضحت عبلة الكحلاوي ، أن وزيرة التضامن قامت بالتواصل معي العديد من المرات لمعرفة ما تحتاجه الجمعية بالاضافة الي ان الهلال الاحمر جاء إلى الجمعية وقام بتعقيمها .

وأشارت إلى ان هناك استجابة من جميع الجهات في مصر بشأن حالات فيروس كورونا التي كانت لدي في الجمعية، ومنها "صندوق تحيا مصر، ومجلس الوزراء، واكدوا أن مصر لا تتخلص من كبار السن، ولكنها تحافظ عليهم مؤكدة ان مصر مازالت بخير .

واكملت: لابد ان نرضى؛ لاننا في حضرة قضاء الله، وهذا قدر ومكتوب علينا، ويجب علينا فقط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.
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