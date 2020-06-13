أخبار الزمالك| تفاصيل تجديد عقد كارتيرون.. وحقيقة إصابة حارس الفريق بفيروس كورونا

نفى محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول بنادي الزمالك، إصابته بفيروس كورونا؛ بعد ان أثار حساب وهمي هذه الشائعة .
نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور فى حسم ملف تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض اليوم لمدة موسما جديدا.
نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور فى حسم ملف تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض اليوم لمدة موسم جديد.
كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عن تنازل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض عن 50% من راتبه لصالح نادى الزمالك.