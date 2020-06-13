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رياضة

أخبار الزمالك| تفاصيل تجديد عقد كارتيرون.. وحقيقة إصابة حارس الفريق بفيروس كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 09:32 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية خلال اليوم، السبت 12-6-2020 مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك ، وجاءت كالآتي:


نفى محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول بنادي الزمالك، إصابته بفيروس كورونا؛ بعد ان أثار حساب وهمي هذه الشائعة .



نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور فى حسم ملف تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض اليوم لمدة موسما جديدا.


نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور فى حسم ملف تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض اليوم لمدة موسم جديد.




كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عن تنازل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض عن 50% من راتبه لصالح نادى الزمالك.

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