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فيديو جراف

فيديو جراف | النجوم في قبضة كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:44 م
نجوم أصيبوا بكورونا
نجوم أصيبوا بكورونا
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محمد نحلة - إعداد: ايمان عبداللطيف

أعلن عدد من النجوم عن إصابتهم بـ فيروس كورونا منهم من حرص على نقل تجربته لجمهوره وآخرون أعلنوا تبرعهم بالبلازما لمساعدتهم الغير على الشفاء.

 

ونشرت الفنانة إيمان العاصي فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تحكي فيه تجربتها مع فيروس كورونا.

 

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا، أن والدتها لا تزال في العناية المركزة داخل المستشفى، بعد حقنها بـ بلازما الدم لأحد المتعافين.


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ولمزيد من التفاصيل حول أبرز النجوم المصابين بكورونا وتطورات حالتهم الصحي، شاهد الفيديو جراف التالى



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