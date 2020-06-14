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حوادث

النقض توضح التعريف القانوني لاتحاد الإذاعة والتليفزيون

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:00 ص
صورة أرشيفية - اتحاد
صورة أرشيفية - اتحاد الإذاعة والتليفزيون
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها تعريف اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان اتحاد الإذاعة والتليفزيون وفقًا لقانون إنشائه رقم ١٣ لسنة ١٩٧٩، هو هيئة عامة تتولى إدارة مرفق عام، وهو الإذاعة المسموعة والمرئية في جمهورية مصر العربية، فإن قراراته سواء كانت بمنح أو منع إشارة البث التليفزيونى، لا تعُد من قبيل الأعمال السياسية التى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم.


 والتى تتأبى على الرقابة القضائية، بل هى قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية على أعمال الإدارة شأنها شأن جميع الهيئات العامة التى يجب أن تقوم على سند من سيادة القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار إذاعة مباراة كرة القدم محل التداعى عبر قنوات التليفزيون المصرى عملًا من أعمال السيادة ورتب على ذلك قضاءه بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

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