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مليون و420 ألف طالب يؤدونها.. نائب وزير التعليم يكشف معلومات عن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 11:31 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني, إن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ستبدأ من يوم 21 يونيو الجاري.

وأضاف الدكتور محمد مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية, أن الامتحانات العملية لطلاب الدبلومات الفنية ستبدأ يوم 27 يونيو الجاري.

وتابع نائب وزير التعليم للتعليم الفني, أنه لأول مرة سيكون هناك تزامن لامتحانات الشهادات في هذا العام بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور محمد مجاهد, أن الامتحانات العملية للدبلومات الفنية ستكون في الأيام الخالية من امتحانات الثانوية العامة, مشيرا إلي أن امتحانات الثانوية العامة لن تكون كل يوم وهم 10 أيام فقط تقريبا علي مدار شهر كامل.

وأشار إلي أن, طلاب الدبلومات الفنية عددهم يكونوا أكثر من عدد طلاب الثانوية العامة, مضيفا أن عدد طلاب الثانوية العامة يكونوا 650 ألفا، بينما طلاب الدبلومات الفنية يكونوا 770 ألفا.

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