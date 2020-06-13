ارتجلنا فيه وده نادر.. أحمد وفيق يكشف كواليس أصعب مشهد له بمسلسل الاختيار.. فيديو

قال الفنان أحمد وفيق ، إن مشهد جلوسي وحوارى مع امير كرارة داخل الكتيبة في مسلسل الاختيار كان من المشاهد التي يفضلها بيتر ميمي .





وأضاف أحمد وفيق خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناة الحياة ، أنه قبل تصوير المشهد قال لنا بيتر ميمي ان هذا المشهد شبه ارتجالي لأنه يتحدث عن الاشياء الإنسانية التي تحدث بين الضباط .





وأوضح أحمد وفيق ، أن الضباط لديهم حالة طبيعية بشأن الإصابة ودخول المستشفيات، وبشأن انتظار زوجاتهم استشهادهم ام لا؛ فهذا الموقف طبيعي جدا بين الضباط . الإصابة





واستطرد: أنا وأميرة كرارة قمنا بارتجال المشهد؛ حتى قمنا بتصويره، مؤكدا: نادرا ما نقوم بعمل ارتجالي علي الهواء .





وأشار إلى أن الارتجال كان بهدف توصيل الحياة الطبيعية التي يعيشها الضباط إلى الناس كما أنني لم اتصنع في المشهد .



