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حوادث

تحقيقًا لمصلحة عامة .. النقض توضح بث مباريات كرة القدم

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:03 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حقوق بث مباريات كرة القدم.


جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان الثابت من الأوراق  وبما لا خلاف عليه بين الأطراف - أنه تم بث مباراة كرة القدم محل التداعى بين المنتخبين المصرى والغانى بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠١٣ عبر القناتين ... بالتليفزيون المصرى وهو عمل غير منفك الصلة عن قرار إذاعتها، وكان هذا القرار، بلا ريب، يعد من قبيل القرارات الإدارية.


واجتمعت له بحسب البادى من الأوراق، مقومات القرار الإدارى من حيث كونه صادرًا من جهة إدارية مختصة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى تحقيقًا لمصلحة عامة، وجاء غير مشوب من حيث الظاهر بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الأثر قانونًا.


 وكان الطلب بالتعويض عن هذا القرار، وهو مما يمتنع على المحاكم العادية نظره لخروجه عن نطاق اختصاصها، فيتعين القضاء بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة المختصة بنظرها.

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