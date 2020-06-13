للحصول على سيارة نظيفة لفترة طويلة.. 3 أشياء داوم عليها

عملية تنظيف السيارة تحتاج إلى الوقت والمال، خاصة إذا كان صاحب السيارة سيقوم بتنظيفها في أحد الاماكن المخصصة لغسل وتنظيف السيارات.
ومن كان يرغب في سيارته أن تكون نظيفة عليه أن يتبع بعض التعليمات التي تؤدي إلى الحصول على سيارة لأطول فترة ممكنة .
1- من أكثر الأشياء التي تتسبب في اتساخ السيارة؛ هي المشروبات التي يتناولها السائق في الصباح او لدى خروجه مع اهله، وسنلاحظ أن حامل الأكواب الموجود بين المقعدين الأماميين هو دائما من يتحمل المسؤولية ومن تظهر عليه علامات الاتساخ.
3- احرص على نظافة السيارة بصفة مستمرة ودورية ستقوم بمنح سيارتك مظهرا جيدا ونظيفا لفترة طويلة فقم باستخدام قطعة من القماش النظيف داخل سيارتك لتقوم بمسح الكونسول وفتحات التكييف بالإضافة إلى وجود معطر في السيارة والذي يمنح قائد السيارة شهورا بالنظافة.
ومن كان يرغب في سيارته أن تكون نظيفة عليه أن يتبع بعض التعليمات التي تؤدي إلى الحصول على سيارة لأطول فترة ممكنة .
1- من أكثر الأشياء التي تتسبب في اتساخ السيارة؛ هي المشروبات التي يتناولها السائق في الصباح او لدى خروجه مع اهله، وسنلاحظ أن حامل الأكواب الموجود بين المقعدين الأماميين هو دائما من يتحمل المسؤولية ومن تظهر عليه علامات الاتساخ.
ولكي تتفادى ظهور هذا المشهد في سيارتك؛ فقط استخدم أكواب السليكون المستخدمة في إعداد المخبوزات، وقم بوضعها في مكان حامل الأكواب حتى تحميه من سكب المشروبات.
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2- احذر من يداك لأنها من اكثر الأشياء التي قد تتسبب في انتساخ فرش السيارة أو عجلة القيادة ويجب أن تكون حريصا على إبقاء يديك نظيفة ولكن هناك بعض الأتربة والأوساخ العالقة التي قد لا تراها بعينيك، خاصة بعد انتهائك من التسوق أو قضائك لبعض الأعمال.
3- احرص على نظافة السيارة بصفة مستمرة ودورية ستقوم بمنح سيارتك مظهرا جيدا ونظيفا لفترة طويلة فقم باستخدام قطعة من القماش النظيف داخل سيارتك لتقوم بمسح الكونسول وفتحات التكييف بالإضافة إلى وجود معطر في السيارة والذي يمنح قائد السيارة شهورا بالنظافة.