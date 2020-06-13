للحصول على سيارة نظيفة لفترة طويلة.. 3 أشياء داوم عليها

سيقوم

ولكي تتفادى ظهور هذا المشهد في سيارتك؛ فقط استخدم أكواب السليكون المستخدمة في إعداد المخبوزات، وقم بوضعها في مكان حامل الأكواب حتى تحميه من سكب المشروبات.





اقرأ أيضا









