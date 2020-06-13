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أخبار البلد

دون مبيدات.. خبير مصري ينجح في زراعة القطن طوال العام لأول مرة.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 11:05 م
القطن
القطن
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شيماء مجدي
نجح مجدى فهمى مسيحة، خبير زراعة الأقطان فى زراعة القطن طويل التيلة صيفًا وشتاء بنظام الشتلات وليس البذرة، كما استطاع إنتاج محاصيل البسلة والبصل بنظام التحميل مع القطن فى نفس وحدة المساحة. 

وقال مجدى مسيحة للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس2، إنه استطاع زراعة القطن الشتوى من النوع طويل التيلة فائق الجودة بنظام الشتلات والمحمل عليه محاصيل البسلة والبصل ليصل الى أعلى إنتاجية من الـ 3 محاصيل بكمية مياه لم تتعدى 1200 متر مكعب لكل المحاصيل فى الفدان ، لافتا الى ان فدان القطن وحده كان يحتاج الى 6000 متر مكعب من المياه . 

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وأضاف مسيحة ، أنه نجح فى القضاء على مشاكل مزارعى القطن للتوسع فى زراعته صيفا وشتاء ومنها تغيير مواعيد الزراعة بحيث تكون فى موسم سكون الحشرات والآفات لعدم استخدام أى مبيدات كيماوية وتجنب حشرات المن والعنكبوت الأحمر والحفار ، وتخفيض نفقاتها إلى جانب زراعة القطن بعد البرسيم والقمح لتعظيم عائده الاقتصادى. 

وأوضح "مسيحة"، أن نجاح تحميل محاصيل أخرى مثل البسلة والبصل فى نفس  وحدة المساحة مع القطن طويل التيلة رفع من قيمته الاقتصادية وأحدث له قيمة مضافة وسط المزارعين، لافتا إلى ضرورة تغيير سياسة زراعات القطن والتوجه إلى التوسع فى تصنيع المنتجات القطنية ومنحها قيمة مضافة كنسبة 15 % من الحرير وفتح أسواق جديدة للمنتج المصرى .
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